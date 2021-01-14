Koronadan ölen başkan, mezarı başında anıldı

Tokat’ta korona virüse yenik düşerek hayatını kaybeden belde belediye başkanı mezarı başında anıldı.

Tokat merkeze bağlı Çat Belde Belediye Başkanı Mustafa Coşar (68), geçtiğimiz ay korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybederek aile kabristanlığında toprağa verildi. Bütçe görüşmelerinden dolayı cenazeye katılamayan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek ile birlikte Mustafa Coşar’ın kabrini ziyaret ederek dua etti. MHP’li Bulut, yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, “Davamıza çok emekleri geçen Mustafa Coşar’ı kaybettik. Ziyaretimiz vesilesiyle mezarını ziyaret edip, dua etmek de nasip oldu. Bir kez daha yakınlarına ve belde halkına sabır diliyorum” dedi.

MHP’li Bulut, daha sonra yeni Çat Belde Belediye Başkan Ramazan Altun’u makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. MHP’li Bulut, “Yeni başkanımız, Mustafa Coşar’dan devraldığı bayrağı yukarılara taşıyacaktır. Çat Kasabasına gelip vatandaşlarımızla, hemşerilerimizle görüşmeden edemezdik. Pandemi yüzünden kucaklaşamıyoruz, fakat gönülden gönüle bir yol gidiyor. Biz bu sevgiyi hissediyor ve yüreğimizde yaşıyoruz. Çat Beldemizin sorunlarını yakından takip ediyor ve çözümü noktasında takipçi oluyoruz” diye konuştu.

