Korona’dan ölen başkanın yerine geçecek isim belli oldu

Geçtiğimiz günlerde korona virüs (Covit-19) nedeniyle hayatını kaybeden Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım Belediye Başkanı Eşref Ünsal’ın yerine AK Partili Belediye Meclis Üyesi Süleyman Kaynak seçildi.

Akharım Belediye Başkanı Eşref Ünsal yakalandığı korona virüs nedeniyle geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başkan Ünsal’ın ölmesi üzerine belediye meclisinde yeni belediye başkanının seçilmesi için oylama yapıldı. Oylama sonrasında Kaynak 3 ‘hayır’ oyuna karşın 5 ‘evet’ oyu ile Akharım Belediye Başkanı oldu. Kaynak AK Partili Belediye Meclis Üyesiydi.

