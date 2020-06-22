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‘Korona’dan Sonra Resim Sergisi’ ilgi gördü

MERSİN HABERLERİ  | 22.06.2020 09:25 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde sanatçı Mehmet Karaçor, evde kaldığı korona günlerinde çizdiği resimleri görücüye çıkardı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde sanatçı Mehmet Karaçor, evde kaldığı korona günlerinde çizdiği resimleri görücüye çıkardı. ‘Korona’dan Sonra Resim Sergisi’ adı verdiği eserler yoğun ilgi gördü.
Uzun yıllardır resim, fotoğraf, kaligrafi, şiir, grafik işleri yapan 70 yaşındaki Mehmet Karaçor, korona virüsü nedeniyle evden çıkamayınca çareyi balkonunu atölye çevirmiş pandemi süresince toplam 90 günde 100 resim çizdi.
Bazı sağlık sorunlarına rağmen renklerin diyarından ayrılmayıp resim yapmaya devam eden Karaçor, Anıt Mahallesi Şehitler Caddesi Polen Apartmanı önünde açtığı sergi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.
Karaçor, “6-7 yıldır Parkinson hastalığı ile mücadele edip yüzde 70-80 yenen birisi olarak korona virüse yenik düşemezdim. Evden çıkamayınca çalışmalarımı balkonunda yapmaya başladı. Evde, kokusu rahatsız etmesin diye, yağlıboyayı bırakıp, bu dönemde suluboya tekniği çalışmalarını ağırlık verdi. Çalışmalarımı yaşadığım apartmanın önünde açmayı uygun gördüm. Bu dönem içerisinde ağırlıklı olarak suluboya, guaj ve akrilik çalışmaları yaparak 100 eser oluşturdum. Sergimde, sadece bu dönemde yaptığım kaligrafi, portre ve manzara turu resimlere ağırlık verdim. Umarım resminden dolayısıyla sanatın bir yerlere gitmesine katkı sağlamışımdır” dedi.

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