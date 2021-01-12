YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Koronafobinin esiri olmayın

Koronafobinin esiri olmayın

12.01.2021 14:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Koronafobinin esiri olmayın

Koronafobi hakkında bilgilendirmede bulunan Uzman Klinik Psikolog Enise Öziç, İngiltere’de Kovid-19’un mutasyon sonrası bulaşıcılığının arttığı yönündeki haberler sonrasında kişilerde yaşanan stresin artış gösterdiğini söyledi.Korona virüsün psikolojik ve sosyal sonuçlarının olacağını vurgulayan Liv Hospital Samsun’dan Uzman Klinik Psikolog Enise Öziç, “Henüz tanı kriterlerinin belirlenmemesine ya da bilimsel literatüre geçmemesine rağmen, bilim insanları tarafından korona virüs salgınının psikolojik sonucunun koronafobi şeklinde olabileceği öngörülüyor.

Koronafobi hakkında bilgilendirmede bulunan Uzman Klinik Psikolog Enise Öziç, İngiltere’de Kovid-19’un mutasyon sonrası bulaşıcılığının arttığı yönündeki haberler sonrasında kişilerde yaşanan stresin artış gösterdiğini söyledi.
Korona virüsün psikolojik ve sosyal sonuçlarının olacağını vurgulayan Liv Hospital Samsun’dan Uzman Klinik Psikolog Enise Öziç, “Henüz tanı kriterlerinin belirlenmemesine ya da bilimsel literatüre geçmemesine rağmen, bilim insanları tarafından korona virüs salgınının psikolojik sonucunun koronafobi şeklinde olabileceği öngörülüyor. Korona virüs ile birlikte birçok psikiyatrik sorunun artma riski olduğu da kabul ediliyor. Koronafobi, bireyi diğer fobiler gibi kaçınma davranışları ve kaygılı düşüncelere iterek bireyin davranışlarını kısıtlayabilir” dedi.
Kişilerin yaşayabileceği sorunlar hakkında bilgilendiren Psikolog Enise Öziç, “Birey ilişkilerinde, sosyal yaşamında ya da evden çıkmada sorunlar yaşayabilir. Hatta evde dahi tedirgin olabilir. Özellikle bu dönemde stresin olması doğaldır ancak panik halinde olunmaması gerekmektedir. Kontrol edebildiğimiz stres, bizi geliştirir ve korur. Örneğin, bu dönemde toplu taşımada, el hijyeninde ya da sosyal mesafe kurallarında var olan stres kontrollüdür ve kendimizi korumamız için gereklidir. Ancak birçok bilgi kirliliği ile de gelebilen kontrol edilemeyen stres kişide panik duygusu, heyecan, güvensizlik ve belirsizlik havası yaratabilir. Bu da bir süre sonra takıntıya dönüşebilir. Dolayısıyla bu gibi durumlarla daha sağlıklı başa çıkabilmek için stres altında soğukkanlı kalabilme becerinin geliştirilmesi ve panik hali ortaya çıkmadan önemler alınması gerekmektedir” diye konuştu.
Uzm. Klinik Psikolog Enise Öziç, koronafobiden korunmak için yapılması gerekenler konusundaki önerilerini ise şöyle sıraladı:
“Durumu kabul etme, sağlık koşullarına olması gerektiği kadar uymaya gayet etmek, bilgi kirliliğinden korunmak, sorunun geçici olduğunu bilmek, sevdiklerimizle teması devam ettirmek (online), evde spor gibi, imkanlarla da olsa hareket etmek; düzenli beslenmek, düzenli uyumak, şu anki yaşama uygun kısa vadeli ve gerçekleştirebilir rutin belirlemek, her düşündüğümüze inanmamak, bunların sadece bir düşünce olduğunu unutmamak, şimdide kalmak; geçmiş ve gelecekte olmamak bize fobimizi yenme hususunda yardımcı olacaktır.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf Hande Erçel ile Kerem Bürsin'den dedikoduları alevlendiren fotoğraf
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Samsun Namaz Vakitleri 12 Ocak Salı

İmsak
06:21
Sabah
07:52
Öğle
12:48
İkindi
15:12
Akşam
17:33
Yatsı
18:59

Samsun Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Salı

Fulya Eczanesi
Ilkadim
Sayar Eczanesi
Ilkadim
Ulus Eczanesi
Ilkadim
Derecik Eczanesi
Atakum
Ömürevleri Eczanesi
Atakum
Yılmaz Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Diğer Haberler

Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsası

Samsun'da elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı

Samsun'da elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı

Başkan Özdemir’den gassallara teşekkür belgesi

Başkan Özdemir’den gassallara teşekkür belgesi

Rektör Ünal: “OMÜ, Türkiye’deki sayılı yeşil kampüslerden biri”

Rektör Ünal: “OMÜ, Türkiye’deki sayılı yeşil kampüslerden biri”

Şüpheli araçtan 1 kilo esrar çıktı

Şüpheli araçtan 1 kilo esrar çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.