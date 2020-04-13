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Koronalı günlerde umut oldular

GAZİANTEP HABERLERİ  | 13.04.2020 13:22 | Son Güncelleme

Dünyanın korona virüsü ile mücadele ettiği bu dönemde Özel MMT Amerikan Hastanesi, Ahmet bebeğe umut oldu.

Dünyanın korona virüsü ile mücadele ettiği bu dönemde Özel MMT Amerikan Hastanesi, Ahmet bebeğe umut oldu. 550 gram olarak dünyaya gelen ve Yeni Doğan Yoğun Bakıma alınan Ahmet bebek, 71 gün sonra sağlığına kavuşarak taburcu edildi.
Ülkemiz ve dünya korona virüsü ile mücadele ederken Özel MMT Amerikan Hastanesi’nden gelen haber sevindirdi. 550 gram olarak dünyaya gelen Ahmet bebek yaşam mücadelesini kazanarak ailesinin ve kendisi için emek veren doktor ile hemşirelerin yüzünü güldürdü. Özel MMT Amerikan Hastanesi Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Dr. Ali Sönmez, Ahmet Bebeği hayata bağladıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Uzm. Dr. Ali Sönmez, Ahmet Bebeğin dünyaya geldiğinde 550 gram olduğunu taburcu olurken ise 2 kilo 200 gram olarak taburcu ettiklerini belirterek, "Ahmet bebek ilk olarak solunum sıkıntısı ile yeni doğan yoğun bakım kliniğimize yatırıldı. Bebeğimiz klinikte yattığı süre içerisinde 60 gün boyunca solunum cihazında takip edildi. Yaklaşık 30 gün boyunca damardan beslenen Ahmet bebek, daha sonra mideye atılan hortumla beslenmeye başladı. Kliğimizde bulunan üst düzey kuvözde bebeğimizin ısı ve nem oranı çok yakından takip edilerek dengede tutulması sağlandı"diye konuştu.
Bu zor süreçte hemşirelerinin üstün bir gayret gösterdiğini dile getiren Uzm. Dr. Ali Sönmez, “Bu dönem içinde enfeksiyon riski taşıyan ve erken doğuma bağlı kalp, beyin, göğüs, kulak, iç organlar ve göz gibi organların gelişimi takip edildi. 60 günün sonunda bebek solunum cihazından ayrılarak bir süre burundan ve hood içerisinde oksijen vermeye devam edildi. Daha sonra ise tamamen kendi kendine solunumunu almaya başlayınca hood desteği kesildi. Solunum sıkıntı ortadan kalkınca daha önce beslenmesi için midesine attığımız hortumu çıkarıp normal beslenmeye başlandı. Solunumunda ve beslenmesinde bir sorun yaşanmayan Ahmet bebeğimizin son olarak iç organlarını muayeneden geçirerek enfeksiyon değerlerini kontrol ederek enfeksiyonu temizledik. Genel durumu rahat olunca ağızdan da iyi beslenince Ahmet bebek 71 günün sonunda 2 kilo 200 gram ile sağlığına kavuşturularak hastanemizden taburcu edildi” dedi.
MMT Amerikan ailesine teşekkür
Ahmet bebeğin ailesi de çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu dile getirerek, MMT Amerikan Hastanesine ve çalışanlarına teşekkür etti. Hastane personeline teşekkür eden aile, "Öncelikle Özel MMT Amerikan Hastanesi doktorlarından ve personellerinden Allah razı olsun. Oğlum şu anda hayattaysa bunu doktorlarımıza borçluyuz. Özel MMT Amerikan Hastanesi doktorları ve personelleri ellerinden geleni yaparak oğlumuzu sağlıklı bir şekilde bize teslim ettiler. Başta doktorumuz Uzm. Dr. Ali Sönmez ve ekibi olmak üzere hepsi Ahmet’imizi hayata bağlamak için gece gündüz çalıştılar. Ben tekrar tekrar MMT Amerikan Hastanesi doktorlarına ve personeline çok teşekkür ederim” diye konuştu.

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