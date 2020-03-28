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Koronavirüre karşı telekonferans çözümü

SİVAS HABERLERİ  | 28.03.2020 13:18 | Son Güncelleme

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından her ay farklı bir ilçede düzenlen İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını dolayısıyla telekonferans yöntemi ile gerçekleştirildi.Savaşçı, ilçe milli eğitim müdürleri ile gerçekleştirdiği telekonferans görüşmesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kurumları tarafından yapılan çalışmalara değindi.

Koronavirüre karşı telekonferans çözümü

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından her ay farklı bir ilçede düzenlen İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını dolayısıyla telekonferans yöntemi ile gerçekleştirildi.
Savaşçı, ilçe milli eğitim müdürleri ile gerçekleştirdiği telekonferans görüşmesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kurumları tarafından yapılan çalışmalara değindi. Okulların dezenfekte çalışmalarının titizlikle yürütülmesi ve bu çalışmaların rapor haline getirilerek takibinin yapılmasını isteyen İl Müdürü Savaşçı, temizlik malzemesi ihtiyacı bulunan okulların bu ihtiyacının ivedilikle karşılanması talimatını verdi.
LGS’ye girecek öğrencilerin takibinin yapılmasını ve gereken desteğin de online olarak verilmesini isteyen Savaşçı, eğitim materyallerine internet erişimi olmayan öğrencilere ise deneme sınavlarının doküman olarak ulaştırılmasını istedi.
İl Müdürü Savaşçı, "Devletimiz hemen her alanda olduğu gibi eğitim alanında da her türlü tedbiri alıp gereken planlamayı yapıyor. Bizler de bu kapsamda var gücümüzle gayret göstererek çocuklarımızı eğitim alanında destekleyecek ve yalnız bırakmayacağız. Bu kapsamda düzenlediğimiz ve düzenleyeceğimiz kitap okuma kampanyaları büyük önem taşıyor. Hem öğrencilerimizi hem öğretmenlerimizi bu kampanyaya dahil edeceğiz. Ayrıca öğrencilerimiz için online bir kitap okuma yarışması da gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda müdürlüğümüzce hayata geçirilen Veli Rehberlik Hizmeti projesini yeniden devreye aldık. Online olarak hizmet veren Veli Rehberlik Hizmeti ile ilimizde bulunan resmi ve özel, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki çocuklarımızın anne ve babalarını, çocuğunun eğitim öğretim yaşantısı ya da gelişim dönemi problemleriyle ilgili danışmanlık hizmeti almaya devam edecekler. Bununla birlikte velilerimizin zihninde oluşan birçok soru işaretini de ortadan kaldırmış olacağız” dedi.
Öğrencilerin bu süreci en iyi şekilde geçirmeleri için eğitim ailesi olarak fedakarca çalışmaya devam edileceğini kaydeden Savaşçı, "İnşallah ülkemiz bu süreci kısa süre içerisinde atlatacak ve öğrencilerimiz yeniden okullarına dönerek eğitimlerine devam edecekler" diye konuştu.
Savaşçı, daha sonra il genelinde yürütülen proje ve çalışmalar başta olmak üzere koronavirüs tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalar üzerine ilçe mili eğitim müdürleri ile görüş alışverişinde bulundu.

Koronavirüre karşı telekonferans çözümü

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