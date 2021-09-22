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Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında bu akşam toplanacak

22.09.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında bu akşam toplanacak

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak.

Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.

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