YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Gündüz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Gündüz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ADANA HABERLERİ  | 29.12.2020 15:04 | Son Güncelleme

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Gündüz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gündüz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi", "yaşam" kategorisinde Guillaume Payen'in "Bebeklere siperlik" fotoğraflarını seçen Gündüz, "spor" kategorisinde ise tercihini Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" adlı karesinden yana kullandı.

Prof. Dr. Gündüz, fotoğraflarda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Hepsi birbirinden güzeldi, seçmekte de zorlandım. Her birine de oy verilebilirdi ama ben, bana en sıcak gelenleri seçtim. Her biri de gerçekten son derece güzel fotoğraflardı." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 2020 böyle geçti! İşte yılın bomba magazin olayları 2020 böyle geçti! İşte yılın bomba magazin olayları
Balık tutarken elektriğin akımına kapıldıBalık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Adana Namaz Vakitleri 29 Aralık Salı

İmsak
06:18
Sabah
07:44
Öğle
12:46
İkindi
15:16
Akşam
17:37
Yatsı
18:58

Adana Nöbetçi Eczaneler29 Aralık Salı

Akgün Eczanesi
Seyhan
Aslı Ulaş Eczanesi
Seyhan
Baraj Eczanesi
Seyhan
Defne Çınar Eczanesi
Seyhan
Ersoylar Eczanesi
Seyhan
İlhan Eczanesi
Seyhan
Necef Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.