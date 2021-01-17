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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Taşova: "Herkesin aşılanması rahat bir nefes almamız için imkan sağlayacaktır"

17.01.2021 11:03 | Son Güncelleme:
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"Pandemiyi sonlandırmanın en önemli noktası, toplumun yüzde 60-70'inin enfeksiyonu geçirmesi ya da aşıyla bağışık hale gelmesi. Birçok aşı çalışması var. Herkesin aşılanması rahat bir nefes almamız için imkan sağlayacaktır"

EREN BOZKURT - Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşının önemine dikkati çekerek, "Herkesin aşılanması rahat bir nefes almamız için imkan sağlayacaktır." dedi.

Taşova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı ve aşılama çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kovid-19'a karşı aşı programının sağlıklı şekilde işletileceğini ifade eden Taşova, "Pandemiyi sonlandırmanın en önemli noktası, toplumun yüzde 60-70'nin enfeksiyonu geçirmesi ya da aşıyla bağışık hale gelmesi. Birçok aşı çalışması var. Herkesin aşılanması rahat bir nefes almamız için imkan sağlayacaktır." diye konuştu.

"Bütün aşılar için en önemli unsurdan biri sağlanan bağışıklık ne kadar sürecek? Bu kısım çok önemli." diyen Taşova, diğer aşılarla birlikte özellikle 65 yaş üstünde bağışıklığın ne olacağına dikkat etmek gerektiğine vurgu yaptı.

Taşova, "Gebelerin aşılanma durumuna, alacağımız yanıtlar bağlamında dikkat etmemiz gerekiyor. Toplumu aşılıyoruz ama dikkat etmemiz ve veri toplamamız gereken birçok unsur var. Bütün aşılar için aynı şey geçerli." ifadelerini kullandı.

Her zaman aşının uygulanmasından yana olduğunu vurgulayan Taşova, bazı vatandaşların aşıya karşı endişeleriyle ilgili şunları söyledi:

"Mevcut aşı yaklaşık 150 yıllık teknoloji olan inaktif virüs aşısıdır. Bununla ilgili diğer mikroorganizmalarla gelişen enfeksiyonlarda birçok aşı olduk. Bu yüzden ben de ilk aşı olan grup içerisinde yer aldım. Diğer aşılarda bildiğimiz ve yeni aşı teknolojileri var. Bu anlamdaki gelişmelerin ümit verici olduğunu düşünüyorum."

- "Aşı programı bizde çok iyi gidiyor"

Taşova, aşı programının hızlı ilerlemesiyle ilgili şunları kaydetti:

"Biz çocuk aşılamalarında ve son yıllarda da erişkin aşılamalarda oldukça önemli adım atmış bir ülkeyiz. Gerek bu anlamda çalışan bilim insanlarının katkısı gerekse Sağlık Bakanlığının daha önce de çocuk aşılarında vermiş olduğu, yıllardan beri Nusret (Fişek) hocamızdan başlayan katkılarla birlikte aşı programı bizde çok iyi gidiyor. Özellikle aile hekimlerimizin, eski sağlık ocaklarımızın katkısını söylemem gerekiyor. Onlar olmasaydı bu aşamaya gelmezdi.

Böyle bir aşı programının uygulanmasında bizim deneyimimiz vardı. Bu deneyimin sahaya yansıması olduğunu düşünüyorum. Aşı geldikten sonraki aşamada organizasyon hızlı gelişiyor. Bu organizasyonun hızla gelişmesinin, yine sahada çalışan hekimlerin deneyimlerinden kaynaklandığını düşünüyorum. Organizasyon iyi olduğu için bu işin kısa sürede tamamlanacağını düşünüyorum. Çok kısa süre sonrasında da Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu aşamalara uygun olarak aşılar yapılmaya başlanacak. Planımız belli, aşı ulaştıkça planı uygulamaya devam edeceğiz."

Bazı ülkelerin aşı programlarında yaşadığı problemlerin normal olduğunu kaydeden Taşova, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle Pfizer aşısıyla ilgili gerek İspanya gerekse Fransa'da sıcaklığı tutturamadıkları için heba olan aşı olduğu söyleniyor. Pandemi ve kitle aşılamaları sırasında bu tür durumlar olabilir. Her ülke kendi önlemini buna göre alacaktır. Önemli olan isteyen herkesin aşıya ulaşmasını sağlamaktır. Hangi aşı olursa olsun aşı güvenirliğinin sağlanmış olması son derece önemlidir. Data analizlerinin de Sağlık Bakanlığı tarafından izlenerek vatandaşlara aktarılması son derece önemlidir."

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