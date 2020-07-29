Koronavirüs buzlukta yıllarca canlı kalabiliyor

İSTANBUL (AA) - Medipol Pendik Üniversite Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü'nden Dr. Bengisu Ay, kurban etlerinin dondurucuda muhafaza edilmesi gerektiğini belirterek, "Koronavirüs enfeksiyonu 4 derecede 5 güne kadar canlı kalabiliyor. Yeni koronavirüsle ile ilgili araştırmalar yeterli olmadığından dondurucuda yaklaşık birkaç yıl canlı kalabileceğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Medipol Pendik Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Dr. Bengisu Ay, bayramda kurban kesimi ve et tüketimi sırasında koronavirüs enfeksiyonunun bulaşmasını önlemek için dikkat edilmesi gerekenlere dikkati çekti.

Buzdolabının düzenli aralıklarla su ve sabun ile temizlenmesi tavsiyesinde bulunan Ay, şunları kaydetti:

"Et birkaç gün içinde tüketilecekse 4 derecede saklanabilir, daha uzun süreler için buzdolaplarının dondurucu bölümünde muhafaza edilmeli. Koronavirüs enfeksiyonu 4 derecede 5 güne kadar canlı kalabiliyor. Yeni koronavirüsle ile ilgili araştırmalar yeterli olmadığından dondurucuda yaklaşık birkaç yıl canlı kalabileceğini söyleyebiliriz. Eti mutlaka ayrı bir kap veya poşette muhafaza etmelisiniz. Et pişirildiği zaman koronavirüs ölüyor. Pişirilme işlemi tamamlanana kadar temas sırasında eldiven kullanılmalı ve temas sonrası mutlaka el hijyeni sağlanmalı. Çiğ ve az pişmiş hayvansal besinleri tüketmemeli, bunun yerine iyi pişmiş yiyecekler tercih etmelisiniz."