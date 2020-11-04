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Koronavirüs denetimleri devam ediyor

KARABÜK HABERLERİ  | 04.11.2020 18:22 | Son Güncelleme

Karabük’te vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.Karabük Valiliği Pandemi Denetim Ekipleri, Sağlık Bakanlığı “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ile İçişleri Bakanlığı Genelgeleri’nde belirlenen kural ve önlemler doğrultusunda denetimlerine devam ediyor.Ekipler vatandaşların kalabalık şekilde bulunabildiği; ticari taksiler, taksi durakları, berber, kuaför ve güzellik salonları, bilardo salonları, halı sahalar ve spor salonlarını ziyaret ediyor.

Karabük’te vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.
Karabük Valiliği Pandemi Denetim Ekipleri, Sağlık Bakanlığı “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ile İçişleri Bakanlığı Genelgeleri’nde belirlenen kural ve önlemler doğrultusunda denetimlerine devam ediyor.
Ekipler vatandaşların kalabalık şekilde bulunabildiği; ticari taksiler, taksi durakları, berber, kuaför ve güzellik salonları, bilardo salonları, halı sahalar ve spor salonlarını ziyaret ediyor. Vatandaşları ve esnafları uyararak, belirlenen kural ve önlemler konusunda onları süreç ile ilgili bilgilendiriyorlar.

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