Koronavirüs fırsatçılığına karşı denetim başlatıldı

Kocaeli’de koronavirüs nedeni ile vatandaşların maske ve dezenfekte ürünlere olan talebini fırsatçılığa dönüştürenlerin engellenmesi amacıyla ekipler tarafından fiyat etiketi denetimi yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Türkiye’de 1 koronovirüs vakasının olduğunun açıklanması sonrasında vatandaşlar tarafından maske ve dezenfeksiyon ürünlerine talep arttı. Kocaeli Büyükşehir Zabıta ekipleri ve Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri de Kocaeli genelinde koronavirüs salgını nedeni ile oluşan talepten dolayı, maske ve dezenfekte ürünlerinde fiyat yükseltimini engellemek amacıyla eczane ve medikal market iş yerlerine fiyat etiketi denetimi yaptı.

Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü yetkilileri ile eczane ve medikal market iş yerlerini tek tek gezen Büyükşehir Zabıta ekipleri, talep olan birçok ürünün fiyat etiketini kontrol etti. Yapılan denetimlerde ürünlerin fiyatları geçmiş günlerle karşılaştırılarak kontrol edildi. Denetimler tüm ilçelerde de devam edeceği belirtildi.



