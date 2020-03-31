Koronavirüs hızlı tanı kitleri Muğla’da

Çin’den başlayarak dünyaya yayılan, Türkiye’de de gün geçtikçe etkisini artıran Korona virüs salgınıyla mücadele

etmek amacıyla Çin’den temin edilen, 15 dakikada virüs tespiti yapan hızlı tanı kitleri Muğla’ya geldi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, “Girişimlerimiz sonrasında koranavirüsle mücadelede kullanılan ve 15 dakika da sonuç veren 1250 adet hızlı tanı kiti Muğla Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edildi ve 13 ilçedeki özel ve kamu hastanelerine ulaştırıldı” dedi.

Milletvekili Gökcan, “Bu süreçte Muğla’mızda yapılanları da 24 saat aralıksız takip ettik. Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimlerimiz sonrasında Korana Virüsle mücadelede kullanılan ve 15 dakika da sonuç veren 1250 adet hızlı tanı kiti Muğla Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edildi. Halk Sağlığı İl Müdürlüğümüz tarafından 13 ilçedeki özel ve kamu hastanelerine ulaştırıldı. Ayrıca Sağlık Bakanlığı nezdinde yaptığımız girişimler sonrasında MSKÜ Eğitim Araştırma Hastanemizde bulunan PCR Cihazının koronavirüs tanısında kullanılması için yetki alındı. Bu şüpheyle gözetim altına alınan vatandaşlarımızın incelemesi Muğla’daki laboratuvarlarda yapılacak. Bu çalışma için gereken malzeme eksikleri de tamamlandı" diye konuştu.

