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Koronavirüs kararlarına uymayanlara jandarmadan idari para cezası

ARTVİN HABERLERİ  | 30.03.2020 16:02 | Son Güncelleme

Artvin’de yeni tip Korona virüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında alınan kararlara uymayan işletme sahiplerine ve vatandaşlara idari para cezası kesildi.Alınan bilgiye göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında, devriye gezen Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu aykırı hareket eden (2) işletme ve (7) şahsa toplam (9.044) TL idari para cezası kesildi.Jandarma ekiplerinin toplum sağlığını korumak için kontrollere devam edileceği bildirildi.

Koronavirüs kararlarına uymayanlara jandarmadan idari para cezası

Artvin’de yeni tip Korona virüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında alınan kararlara uymayan işletme sahiplerine ve vatandaşlara idari para cezası kesildi.
Alınan bilgiye göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında, devriye gezen Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu aykırı hareket eden (2) işletme ve (7) şahsa toplam (9.044) TL idari para cezası kesildi.
Jandarma ekiplerinin toplum sağlığını korumak için kontrollere devam edileceği bildirildi.

Koronavirüs kararlarına uymayanlara jandarmadan idari para cezası

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Arhavi
Cebeci Eczanesi
Borcka
Yasemin Eczanesi
Hopa
Deniz Eczanesi
Murgul
Özışık Eczanesi
Savsat
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