Koronavirüs olan Esra Balamir anlattı: 'Dalağım yok. Sağlık çalışanları...'

Geçtiğimiz günlerde arkadaşında koronavirüs çıkan Esra Balamir hastaneye koşmuştu. Balamir'in Coviv-19 testinin pozitif çıktığı dün açıklanmıştı. 18 gündür evinde karantinada olan Balamir, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programına bağlandı.

'Aslında kendimi grip zannettim' diyen Balamir "Gripteki bulgular vardı. İki, üç gün öyle dolaştım arkadaşımın daha çok ateşi çıktı bana göre. Test yaptılar ‘iki güne çıkacak’ dediler. Arkadaşımın testi pozitif çıkınca ilçe sağlık ile iletişime geçtik bize geldiler, ‘evden çıkmayın’ dediler. Bizimle ilgileneceklerini söylediler, öyle de oldu. İlaçlarımız geldi. Ateşim çıktı ama hiç öksürmedim. Sadece ateşim ve burun tıkanıklığı vardı arada da baş ağrısı" dedi.

Sağlık çalışanlarının ilaçları eve getirdiğini söyleyen Balamir şunları anlattı:

"Psikolojik destek için bile aradılar, çok ilgililer. Negatif çıkana kadar devam edecekler. Bu ilaç beş günlük beş gün sonra tekrar test yapacaklar negatif çıkana kadar böyle devam edecek.