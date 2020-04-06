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Koronavirüs olan Esra Balamir anlattı: 'Dalağım yok. Sağlık çalışanları...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2020 11:54 | Son Güncelleme

Esra Balamir geçtiğimiz günlerde Coviv-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. 18 gündür evinde karantinada olan Balamir, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programına telefonla bağlandı ve merak edilenleri anlattı.

Koronavirüs olan Esra Balamir anlattı: 'Dalağım yok. Sağlık çalışanları...'

Geçtiğimiz günlerde arkadaşında koronavirüs çıkan Esra Balamir hastaneye koşmuştu. Balamir'in Coviv-19 testinin pozitif çıktığı dün açıklanmıştı. 18 gündür evinde karantinada olan Balamir, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programına bağlandı.

'Aslında kendimi grip zannettim' diyen Balamir "Gripteki bulgular vardı. İki, üç gün öyle dolaştım arkadaşımın daha çok ateşi çıktı bana göre. Test yaptılar ‘iki güne çıkacak’ dediler. Arkadaşımın testi pozitif çıkınca ilçe sağlık ile iletişime geçtik bize geldiler, ‘evden çıkmayın’ dediler. Bizimle ilgileneceklerini söylediler, öyle de oldu. İlaçlarımız geldi. Ateşim çıktı ama hiç öksürmedim. Sadece ateşim ve burun tıkanıklığı vardı arada da baş ağrısı" dedi.

Sağlık çalışanlarının ilaçları eve getirdiğini söyleyen Balamir şunları anlattı:

"Psikolojik destek için bile aradılar, çok ilgililer. Negatif çıkana kadar devam edecekler. Bu ilaç beş günlük beş gün sonra tekrar test yapacaklar negatif çıkana kadar böyle devam edecek.

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'DALAĞIM YOK AMA...'

Ben üçüncü gündeyim. Başka hastalıklarım da var. Dalağım yok. Binlerce kez şükürler olsun ki, bütün bunlara rağmen solunum sıkıntısı çekmedim. Bu hastalığı atlattıktan sonra güzel olan şey vücudumun bağışıklık kazanacak olması. Solunum sıkıntısı çekmedim ben, sigara kullanmıyorum bu yüzden diye düşünüyorum. Kendimi koruduğum için dirençli olduğumu düşünüyorum.

18 gün boyunca hiç evden çıkmadık. Market işlerimiz oldu, dışarıdan bir kez pizza söyledim. Ben birkaç gün boyunca hiç belirtisini anlamadım. Taşıyıcı gibiymişim. Bu süreçte sokakta olsam belki binlerce insana yaymış olabilirdim. Benim hiç kimseyle bir diyaloğum yoktu. Eve kimseyi çağırmadım ama yine de geldi bizi buldu. İnsanların rahatlığını anlayamıyorum. Her sabah daha iyi uyanıyorum.

Burnumda tıkanıklık vardı şimdi daha rahat nefes alıyorum. 2 gün sonra test yapıldığında negatif çıkacak diye ümit ediyorum."

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
inşallah negatif çıkar ne güzel bilinçli bir insan keşke herkes böyle olsa
.... teşekkürler sana iyi ve vatansever ,kendisinden çok çevresindekilere karşı duyarlı olan insan
benim de dalagim yok ama hastane de çalışıyorum nasıl iş anlamadım?
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