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Koronavirüs tedavisi gören sevgilisine hastane önünde evlilik teklif etti

BİTLİS HABERLERİ  | 05.08.2020 14:16 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedavisi gören sevgilisine hastane önünde evlilik teklif etti

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan Sedat Akbay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören kız arkadaşı Esra Akbay'a hastane bahçesinde açtığı pankartla evlilik teklifinde bulundu.

Akbay, Tatvan Devlet Hastanesinde 14 gündür tedavi gören Esra Akbay'ı görmek için hastane bahçesine geldi.

Telefonla görüştüğü sevgilisinden pencereden dışarıya bakmasını isteyen Sedat Akbay, arkadaşlarıyla "Benimle evlenir misin Esram" yazılı pankart açtı.

Esra da kendisine evlilik teklifinde bulunan akrabası Akbay'a, kağıda "evet" yazarak karşılık verdi.

Sedat Akbay, gazetecilere yaptığı açıklamada, kız arkadaşına bir buçuk ay önce yapmayı düşündüğü evlilik teklifini bir yakınını kaybetmesi üzerine ertelediğini söyledi.

Daha sonra Esra'nın koronavirüse yakalandığını ve tedavi olmak üzere hastaneye yatırıldığını belirten Akbay, şunları aktardı:

"Yaklaşık 14 gündür hastanede yatıyor. Bu süreçte yapmam gereken bir evlilik teklifi vardı. Ben de bunu bugün yaparsam daha iyi olur diye düşündüm. Onun için moral ve motivasyon olacağını düşündüm. Çünkü bu hastalık büyük ölçüde moral ve motivasyonla aşılıyor. Gerekli izinleri alarak, böyle bir şey yapmaya kalkıştım. İnşallah çok sevinmiş, moral ve motivasyonu yerine gelmiştir. Allah, tüm hastaların yardımcısı olsun."

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Kübra Dindar Demiray da "Hastamız 14 gündür tedavi görüyor. Moral ve motivasyonunu arttırmak amaçlı gelen evlilik teklifini kabul ettik. Kendisine erkek arkadaşı evlilik teklifi yaptı. Teklif sosyal izolasyon ve bütün önlemler alınarak yapıldı. Bu vesile ile çiftimize şimdiden mutluluklar diliyorum." diye konuştu.

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