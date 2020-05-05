YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Koronavirüs tedavisi tamamlanan 60 yaşındaki kadına baklavalı uğurlama

Koronavirüs tedavisi tamamlanan 60 yaşındaki kadına baklavalı uğurlama

GAZİANTEP HABERLERİ  | 05.05.2020 13:42 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedavisi tamamlanan 60 yaşındaki kadına baklavalı uğurlama

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 60 yaşındaki Müzeyyen Yüce baklava ikramıyla taburcu edildi.

Virüs nedeniyle bir süre önce 25 Aralık Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Yüce, yapılan tedavisinin ardından 14 gün karantinada kaldı.

Bu süreci de sorunsuz şekilde tamamlayarak taburcu olan 60 yaşındaki Yüce, sağlık çalışanlarının alkışları ve baklava ikramıyla taburcu edildi.

Müzeyyen Yüce, hastaneden ayrılırken sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Çok mutluyum. Allah herkesten razı olsun. Allah tüm hastalara böyle mutluluk nasip etsin." dedi.

Müzeyyen Yüce hastane koridorlarında yankılanan oyun havasına da dans ederek karşılık verdi, sağlık çalışanları da Yüce'yi alkışladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Prof. Dr. Usta: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkiliProf. Dr. Usta: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkili
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti
Anahtar Kelimeler:
Baklava Gaziantep Hasta koronavirüs Tedavi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kaymakamlık kursunu başarıyla bitiren kaymakam adaylarının ataması yapıldı

Kaymakamlık kursunu başarıyla bitiren kaymakam adaylarının ataması yapıldı

Silopi’de fide ekimi başladı

Silopi’de fide ekimi başladı

Hüseyin Danç, “10 bin ton pancar sözü veriyoruz”

Hüseyin Danç, “10 bin ton pancar sözü veriyoruz”

Büyükşehir 375 bin adet ücretsiz maske dağıttı

Büyükşehir 375 bin adet ücretsiz maske dağıttı

Kumar oynarken yakalandılar, iki farklı suçtan ceza yediler

Kumar oynarken yakalandılar, iki farklı suçtan ceza yediler

Evde yapılabilecek 500’den fazla egzersiz

Evde yapılabilecek 500’den fazla egzersiz

Gaziantep Namaz Vakitleri 5 Mayıs Salı

İmsak
03:53
Sabah
05:25
Öğle
12:32
İkindi
16:19
Akşam
19:30
Yatsı
20:56

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 5 Mayıs Salı

Bahri Eczanesi
Sehitkamil
Ercan Eczanesi
Sehitkamil
Eser Eczanesi
Sehitkamil
Hacettepe Eczanesi
Sehitkamil
Tatar Eczanesi
Sehitkamil
Yancar Eczanesi
Sehitkamil
Bozdoğan Karataş Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Gaziantep'te çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Gaziantep'te çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Gaziantep’te Türk Polis Teşkilatının 175. Yılı kutlandı

Gaziantep’te Türk Polis Teşkilatının 175. Yılı kutlandı

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.