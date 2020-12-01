Bir süreden beridir gördüğü koronavirüs tedavisi tamamlanan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge görevine yeniden başladı.

Dr. Bilge, Sağlık Müdürlüğünde yardımcılarıyla kısa bir değerlendirmenin akabinde müdürlük filyasyon ekipleri ziyaret ederek durum değerlendirmesi yaptı.Daha sonra Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesinde Koronavirüs teşhisiyle serviste ve Covid Yoğun Bakım Ünitesinde yatarak tedavileri devam eden sağlık personelleriyle birlikte diğer hastalara ziyaret gerçekleştiren Müdür Bilge, test sonuçları pozitif çıkan hastalara yaptığı ziyarette hastalarla görüşerek herhangi bir sorunları olup olmadığını sorarak geçmiş olsun dileklerini iletip şifa diledi. Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekim yardımcısı Op. Dr. Ersin Işıldı’dan ve Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici’den hastaların tedavi süreçleriyle ilgili bilgiler aldı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi acil servis ile enfeksiyon kliniklerinde de incelemeler de bulundu, karşılaştığı hasta ve hasta yakınlarına da geçmiş olsun dileklerini iletti. Servislerde görev yapan sağlık personellerinin hatırını sorarak, kolaylıklar diledi.

Salgınla mücadelede herkese görev düştüğünü hatırlatan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge; kişisel hijyen ve fiziki mesafe kurallarına uyulması gerektiğine vurgu yaparak; "Özellikle bu süreçte mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım. Halkımıza evde kalmalarını tavsiye ediyoruz Biz ne kadar hareketlerimizi kısıtlar, ne kadar az dışarıya çıkarsak, ne kadar yakın temastan uzak durursak o kadar virüsün yayılmasını engellemiş oluruz" ifadelerini kullandı.

