Koronavirüs tedbirleri

Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir dizi tedbir alındı.

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu, Vali Yardımcısı Ömer Sağlam'ın başkanlığında toplanarak Kovid-19 tedbirleri kapsamında Malatya Hayvan Pazarı'nın ikinci bir emre kadar kapatılması ve bölgenin düzenli olarak dezenfekte edilmesini kararlaştırdı.

Malatya Tabip Odası Başkanı Erol Karaaslan da yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından korunmak ve salgının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı tarafından birçok tedbire başvurulduğunu belirtti.

Sürecin devam ettiğini aktaran Karaaslan, şu bilgileri verdi:

"Sağlık Bakanının anlık takip yaparak, edindiği bilgileri vatandaşlarla paylaşması ve halkımızı doğru ve şeffaf bir şekilde bilgilendirmesi, yönlendirmesi vatandaşlarımızın kendini güvende hissetmesi adına önemli bir gelişme olmuştur. Koronavirüsle mücadele kapsamında bir kez daha görüldü ki, sağlık çalışanları yüksek risk altındadır. Bu nedenle başta hastayla ilk teması sağlayan Aile Sağlığı Merkezleri ve acil birimleri olmak üzere tüm sağlık personelinin dezenfektan, maske vb. ihtiyaçları ivedilikle karşılanmalıdır. İlerleyen süreçte, başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının ciddi manada moral ve motivasyona ihtiyaçları olacağı görülmektedir."