YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Koronavirüse karşı bilgilendirme broşürü

Koronavirüse karşı bilgilendirme broşürü

BİLECİK HABERLERİ  | 09.12.2020 13:53 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan ’Sağlık İçin Hepimiz İçin’ bilgilendirme broşürleri, polis ve bekçiler tarafından ilçedeki kamu kurum ve kuruşluları binalarının girişleri ile iş yerlerinin camlarına asılıyor.Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşların görebileceği yerlere bilgilendirme broşürleri asan ekipler, ayrıca vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokaklarda el broşürü dağıtarak gün, doğum günü, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması ve misafirlik gibi kalabalık yerlerden kaçınılması konusunda vatandaşlara sözlü uyarılarda da bulunuyor.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan ’Sağlık İçin Hepimiz İçin’ bilgilendirme broşürleri, polis ve bekçiler tarafından ilçedeki kamu kurum ve kuruşluları binalarının girişleri ile iş yerlerinin camlarına asılıyor.
Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşların görebileceği yerlere bilgilendirme broşürleri asan ekipler, ayrıca vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokaklarda el broşürü dağıtarak gün, doğum günü, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması ve misafirlik gibi kalabalık yerlerden kaçınılması konusunda vatandaşlara sözlü uyarılarda da bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisinden olay açıklama! Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisinden olay açıklama!
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
1/

Bilecik Namaz Vakitleri 9 Aralık Çarşamba

İmsak
06:33
Sabah
08:04
Öğle
12:57
İkindi
15:20
Akşam
17:41
Yatsı
19:06

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 9 Aralık Çarşamba

Sevin Eczanesi
Bozuyuk
Olcay Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Şehirli Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.