Koronavirüse karşı bilgilendirme broşürü

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan ’Sağlık İçin Hepimiz İçin’ bilgilendirme broşürleri, polis ve bekçiler tarafından ilçedeki kamu kurum ve kuruşluları binalarının girişleri ile iş yerlerinin camlarına asılıyor.

Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşların görebileceği yerlere bilgilendirme broşürleri asan ekipler, ayrıca vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokaklarda el broşürü dağıtarak gün, doğum günü, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması ve misafirlik gibi kalabalık yerlerden kaçınılması konusunda vatandaşlara sözlü uyarılarda da bulunuyor.

