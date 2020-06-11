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Koronavirüse karşı en büyük silah:“Temizlik”

KOCAELİ HABERLERİ  | 11.06.2020 13:19 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı ev gibi ortamlarda yapılacak genel kapsamlı temizliğin önemi hakkında vatandaşları uyardı.Karantina altında olan ya da karantinadan çıkmış evlerde hijyen temizliğinin doğru yapılması büyük önem taşıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı ev gibi ortamlarda yapılacak genel kapsamlı temizliğin önemi hakkında vatandaşları uyardı.
Karantina altında olan ya da karantinadan çıkmış evlerde hijyen temizliğinin doğru yapılması büyük önem taşıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda yapılması gerekenler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Yüzeylerde uzun süre yaşayabilen korona virüsün öksürük, balgam ve havada damlacıkla veya burun ve ağız salgılarının eller vasıtasıyla sık kullanılan alanlarda, zeminlere doğrudan bulaştığı biliniyor. Salgının önüne geçmek ve vatandaşların sağlıklarını korumak için yapmaları gereken tek şey, temizlik olarak gösteriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ev gibi ortamlarda yapılacak hijyen temizliği kuralları ile ilgili vatandaşları uyardı.
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğünce verilen bilgilerde hijyen kurallarının önemine değinildi. Bu süreçte kişisel temizliğe vurgu yapılan açıklamada ellerin sıklıkla, en az 20 saniye sabunla ovalayarak dezenfekte edilmesi, kıyafetlerin, nevresimlerin, genel çamaşırların 60 ya da 90 derecede yıkanması ve yaşanılan yerin, kolay bulunabilen çamaşır suyu karışımı su ile temizlenmesi gerektiği belirtildi. Bilgilendirmelerde, evlerin virüs ve mikroplardan arınması için detaylı bir temizlik yapılması ve düzenli olarak evlerin havalandırılması gerektiği vurgulandı. Yemek yenen masaların, özelikle oturulan sandalye kolçaklarının, televizyon ya da klima kumandalarının, kapı ve pencere kollarının, priz ve anahtarın, armatürler, lavabolar ve tuvaletlerin 1 bölü 100 oranında çamaşır suyu ve su ile dezenfekte edilmesinin gerektiği ifade edildi. Marketten alınan kapalı alışveriş malzemelerinin ise deterjanlı su ile silinmesi veya bir süre hava alan bir yerde bekletilmesi, özellikle kişiye özel kullanılan eşyaların kesinlikle ortak kullanılmaması gerektiği belirtildi.
Yetkililer bu sürecin geçici olduğunu, sabırlı bir şekilde davranılması neticesinde sürecin kolaylıkla atlatılabileceğini aktardı.

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