YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. Koronavirüse yakalanan diyabet hastası 13 yaşındaki Sude Erdoğan'dan çağrı:

Koronavirüse yakalanan diyabet hastası 13 yaşındaki Sude Erdoğan'dan çağrı:

YOZGAT HABERLERİ  | 18.09.2020 18:04 | Son Güncelleme

"Bu işin asla şakası yok, sevdiklerinizi kaybetmeden onları koruyalım”

Yozgat’ta koronavirüse yakalanan 13 yaşındaki diyabet hastası Sude Erdoğan, tedavi gördüğü hastaneden, sosyal medyada paylaştığı videoda, “Bu işin asla şakası yok, sevdiklerinizi kaybetmeden onları koruyalım.” çağrısı yaptı.

Yozgat'ta 13 yaşında diyabet hastası Sude Erdoğan'ın, 11 Eylül Cuma günü, nefes darlığı ve şeker yükselmesi nedeniyle geldiği Yozgat Şehir Hastanesinde yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Kan şekeri düşürülemeyen Sude, Yozgat'tan Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada 5 gün boyunca yoğun bakımda kalan ve plazma tedavi alan Sude'nin durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Yozgat Diyabet Derneği üyeleri ve Türkiye'nin dört bir yanından diyabet hastaları da küçük Sude'ye destek mesajı yayımladı.

Sude'ye moral olması amacıyla klip çeken ve sosyal medyada paylaşan dernek üyeleri ve diyabet hastaları, küçük hastaya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Sude de sosyal medyada yayınladığı videoda, "Kronik diyabet hastasıyım, 13 yaşındayım. Kovid-19 hastalığına yakalandım. Çok ağır bir şekilde atlattım. Lütfen maskemizi takalım, mesafe kurallarına uyalım. Bu işin asla şakası yok, sevdiklerimizi kaybetmeden onları koruyalım." ifadelerini aktardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSongül Karlı: Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyorSongül Karlı: Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyor
PARTNERGerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladıGerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladı
En Çok Okunan Yerel Haberler
İşadamı, 50 okula sensörlü dezenfektan hibe etti
İşadamı, 50 okula sensörlü dezenfektan hibe etti
Mumcu asaleten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak atandı
Mumcu asaleten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak atandı
Rektör Çomaklı’ya tebrik ziyaretleri devam ediyor
Rektör Çomaklı’ya tebrik ziyaretleri devam ediyor
Hayvanlar için Yaylalara Gölet yaptılar
Hayvanlar için Yaylalara Gölet yaptılar
Mazgallardan çıkan çöp ve molozlar şaşırttı
Mazgallardan çıkan çöp ve molozlar şaşırttı
Muğla'da devrilen traktörün altında kalan muhtar öldü
Muğla'da devrilen traktörün altında kalan muhtar öldü

Yozgat Namaz Vakitleri 18 Eylül Cuma

İmsak
04:54
Sabah
06:18
Öğle
12:40
İkindi
16:08
Akşam
18:52
Yatsı
20:11

Yozgat Nöbetçi Eczaneler18 Eylül Cuma

Yeşer Eczanesi
Merkez
Turan Eczanesi
Akdagmadeni
Beştaş Eczanesi
Aydincik
Dedeoğlu Eczanesi
Bogazliyan
Fatih Eczanesi
Candir
Soylu Eczanesi
Cayiralan
Gül Eczanesi
Cekerek
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Yozgat’ta anız yakan 6 çiftçiye 4 bin 453 lira ceza kesildi
Yozgat’ta anız yakan 6 çiftçiye 4 bin 453 lira ceza kesildi
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Prof. Dr. Günaydın: Sağlıklı kişilerin oruç tutması vücut için yararlı
Prof. Dr. Günaydın: Sağlıklı kişilerin oruç tutması vücut için yararlı
Kadışehri Kabalı Meyvecilik Merkezi, bölgeyi kalkındıracak
Kadışehri Kabalı Meyvecilik Merkezi, bölgeyi kalkındıracak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.