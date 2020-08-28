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Koronavirüse yakalanan Melis Gülcan'dan "iyiyim" mesajı

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.08.2020 21:09 | Son Güncelleme

Koronavirüse yakalanan Melis Gülcan'dan "iyiyim" mesajı

KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol oyuncusu Melis Gülcan, koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını, genel durumunun iyi olduğunu belirtti.

Gülcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yapılan kontroller sonucunda Kovid-19 PCR test sonucum pozitif çıktı. Genel durumum iyi olmakla birlikte evde izolasyon ve tedavi sürecindeyim. En kısa zamanda tam olarak sağlığıma kavuşmak ve basketbola dönmek ümidiyle herkese sağlıklı günler dilerim." ifadelerini kullandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu da resmi Twitter hesabından, milli basketbolcu Melis Gülcan'a geçmiş olsun dileğinde bulunarak, acil şifalar diledi.

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