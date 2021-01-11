MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Koronavirüse yakalanan Okan Karacan hastaneye kaldırıldı! Okan Karacan kimdir?

Koronavirüse yakalanan Okan Karacan hastaneye kaldırıldı! Okan Karacan kimdir?

11.01.2021 02:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu ve sunucu Okan Karacan koronavirüse yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından video paylaşan Okan Karacan, durumumun ağırlaştığı için, koronavirüs tedavisinin hastanede devam edeceğini açıkladı.

Ünlü oyuncu ve sunucu Okan Karacan'ın koronavirüs tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karacan, "Kendimi iyi hissetmediğim için hastaneye gidiyorum. Sağlık görevlileri gelip beni aldılar" dedi.

"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

44 yaşındaki Karacan paylaşımında "Sevgili dostlar Covid-19 tedavim için hastaneye sevk edildim. Son 3 gündür karantinadaydım. Ama durumum ağırlaşınca tedavim hastanede devam edecek. Dualarınızı eksik etmeyin. Allah'ım beni çocuklarıma bağışlasın" notunu yazdı.
okan2

OKAN KARACAN KİMDİR?

Okan Karacan, 1977 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini, İstanbul ili Şişli ilçesinde bulunan Terakki Vakfına ait Özel Terakki Lisesi'nde aldı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünü kazanan Karacan, bu üniversiteyi tamamlayamadı. 1995 yılında ise kısa bir süre turizm alanında ticaret yapmıştır. 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Müzikoloji bölümünü kazanarak, buradaki eğitimini 8 yılda tamamlayabildi. Bu esnada pek çok çocuk tiyatrosunda çalışan Karacan, 2002 yılında Tiyatro Portakal'da Sigara Böreği isimli tiyatro oyununda rol alarak oyunculuk hayatına başladı. Tiyatro oyunculuğunu BKM ve Uygur Kardeşler'de devam ettirerek geliştirdi. Buradan televizyon alanına geçen Karacan, çeşitli televizyon programlarında sunuculuk ve ardından bazı televizyon programlarının yapımcılığını yapmıştır.

640xauto

Okan Karacan, çeşitli televizyon dizilerinde de rol almış ve iki radyo programı sunuculuğu da yapmıştır. Sinema oyunculuğu alanında ise; ilki 2007 yılında üçüncüsü ise 2013 yılında çekilen Çılgın Dersane serisi sinema filminde doktor Bilgin karakterini canlandırmıştır. Karacan halen yurt dışında Karacan Artistik Hizmetler adıyla hizmet veren bir yapım şirketini çalıştırmaktadır.

2013 yılında Karacan, tam hizmet ajansı ‘ONKA MEDYA’yı kurdu. Zaman içerisinde grup şirketine dönen ajansta; reklam, gıda, yapı medya ve perakende sektörü gibi bir çok alanda kaliteli hizmet verilmektedir. Grubuna bağlı üç şirketin yönetim kurulu başkanlığını yürüten Karacan; şovmenlik, sunuculuk ve radyo programcılığı konusunda birden fazla ödüle sahiptir. Karacan, 2014 yılından bu yana Zeynep Karacan ile evlidir. Alican Karacan ve Ayşe Naz ile birlikte adında iki çocuğu vardır.

ENTeyj1X0AEJ-pm

DİZİLERİ

Salacak Öyküleri, 1998, Tilt Mahmut
Hayat Bilgisi, 2003, (2005-2006 sezonları) Bestele Behçet
Bir Varmış Bir Yokmuş, TV filmi, 2005
Sevda Tepesi, 2005, Adem
Dedektif Biraderler, 2008, Turna
Çılgın Dershane Üniversite, 2014, Doktor Bilgin

FİLMLERİ

Çılgın Dersane, 2007, doktor Bilgin
Çılgın Dersane Kampta, 2008, doktor Bilgin
Ayakta Kal, 2008, Ömer
Çılgın Dersane 3, 2014, doktor Bilgin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDev piton sahibini herkesin gözü önünde boğdu!Dev piton sahibini herkesin gözü önünde boğdu!
Survivor'de elemeye kalan ilk isim belli oldu!Survivor'de elemeye kalan ilk isim belli oldu!
90’ların sevilen şarkıcısının son hali!90’ların sevilen şarkıcısının son hali!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

İletişim Başkanı Altun: Kılıçdaroğlu özür dilemeli

İletişim Başkanı Altun: Kılıçdaroğlu özür dilemeli

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

Galatasaray'da Onyekuru transferinde mutlu son!

Galatasaray'da Onyekuru transferinde mutlu son!

Yolcu, otobüs şoförüne böyle beddua etti!

Yolcu, otobüs şoförüne böyle beddua etti!

Gaziantep FK, Sumudica ile yollarını ayırdı!

Gaziantep FK, Sumudica ile yollarını ayırdı!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Canlı yayında gerildiler! Sosyal medyada tepki yağdı

Canlı yayında gerildiler! Sosyal medyada tepki yağdı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı! 'Linç edileceğimi bile bile...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı! 'Linç edileceğimi bile bile...'

Boşanırken 2,2 milyar dolarlık servet ne olacak?

Boşanırken 2,2 milyar dolarlık servet ne olacak?

Yalnızca çizme giydi! Sansürsüz paylaşınca...

Yalnızca çizme giydi! Sansürsüz paylaşınca...

Diğer Haberler

Survivor 2021 yarışmacısı Batuhan Karacakaya'dan Aşk-ı Memnu ve Bülent itirafı!

Survivor Batuhan Karacakaya'dan Aşk-ı Memnu ve Bülent itirafı!

Survivor Sena kimdir? Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı Sena Özdemir kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Sena Özdemir'in hayat hikayesi

Survivor Sena kimdir? Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı Sena Özdemir kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Sena Özdemir'in hayat hikayesi

Survivor 2021'de ilk eleme adayı kim oldu? 10 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'de elemeye kalan ilk isim belli oldu!

Survivor 2021'de erzak oyununu kim kazandı? Ödül ne oldu? İşte 10 Ocak 2021 Survivor'da market oyununu kazanan takım

Survivor'da kazanan takım belli oldu!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 47. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldız'dan Kuzey'i sevindiren karar!

Yıldız'dan Kuzey'i sevindiren karar!

Survivor İlayda Şeker kimdir? Survivor 2021 ünlüler yarışmacısı İlayda Şeker kaç yaşında ve nereli?

Survivor'daki ilk gününde takım değiştirdi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.