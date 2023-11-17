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Koronavirüse yakalandığı iddia edilmişti! Usta oyuncu Haluk Bilginer'den sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

17.11.2023 18:28 | Son Güncelleme:
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Usta oyuncu Haluk Bilginer bir süredir koronavirüse yakalandığı iddiasıyla gündemdeydi. EMMY ödüllü usta oyuncunun sağlık durumu merak edilirken konu ile ilgili bir açıklama gelmemişti.

Usta tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Haluk Bilginer'in sağlık durumuna ilişkin bir son dakika açıklaması yapıldı. Bilginer'in kurucularından olduğu 'Oyun Atölyesi' tarafından usta oyuncunun koronavirüse yakalanmadığı ve sağlık durumuyla ilgili bir problemin olmadığı açıklaması yapıldı.

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SON DURUMU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

Haluk Bilginer geçtiğimiz günlerde koronevirüse yakalandığı ve hastanede olduğuna dair iddialarla gündeme gelmişti.

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Bilginer'in eski eşi Zuhal Olcay'la 19 yıl sonra tekrar bir araya geldiği 'Kel Diva' tiyatro oyununun da usta ismin hastalığı nedeniyle ertelendiği iddia edilmişti.

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Oyun Atölyesi'nden yapılan açıklamayla birlikte bu durum yalanlandı. Oyun Atölyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Haluk Bilginer'in koronavirüse yakalandığı haberleri asılsızdır. Sağlığıyla ilgili bir problem bulunmamaktadır.' ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Haluk Bilginer Oyuncu
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