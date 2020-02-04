Koronavirüste "kedi" iddiası asılsız

İSTANBUL (AA) - İstanbul Veteriner Hekimler Odası Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, kediler de dahil evcil hayvanlardaki Koronavirüslerin genellikle insana bulaşmadığını bildirdi.

İstanbul Veteriner Hekimler Odası açıklamasında, Çin'de 300'den fazla can alan Koronavirüs salgınıyla ilgili her gün farklı meslek mensuplarından alınan görüşlerin kamuoyuna ulaştırıldığı ve özellikle sosyal medyada yapılan çok sayıda paylaşımın kafaları karıştırdığı vurgulandı.

Bu görüşlerin birçoğunun somut verilere dayanmadığı kaydedilen açıklamada, son günlerde kedilerden insanlara Koronavirüs bulaştığı iddialarının dolaştığı aktarıldı.

Bu tür paylaşımların bilgi kirliğine yol açtığı ve belki de evcil hayvanların sokağa atılmasına neden olduğu belirtilen açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Yılmaz, şunları kaydetti:

"Koronavirüsler, Koronaviridae ailesinde yer alan RNA'lı virüslerdir. Genetik değişime yatkındırlar. Bu virüsler, hayvanlarda birçok türde ve insanlarda infeksiyonlara neden olmaktadır. Her hayvan türüne ve insana (yarasa, feline, bovine, avian, human vb.) özgü Koronavirüs mevcuttur. Bunlar genetik değişim sonucu bir türden diğerine adaptasyon yeteneği kazanarak, infeksiyon oluşturma yeteneği kazanabilirler. Örneğin yarasadaki SARS-Koronavirüsler değişime uğrayarak (yeni tip SARS-Koronavirüs) insanlarda infeksiyon oluşturabilir. Çin'de şu anda yaşanan salgın bu duruma örnektir. Günümüzde hayvanlardan insanlara geçebilen Koronavirüsler SARS ve MERS Koronavirüslerdir. SARS-Koronavirüs çivetlerden ve yarasalardan, MERS-Koronavirus ise develerden bulaşabilmektedir. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı'nda sığır, kedi ve kuş Koronavirüsleriyle soyağacı (filogenetik) çalışmaları yapılmış ve bu virüslerin genetik olarak insan Koronavirüslerından farklı olduğu görülmüştür. Mevcut verilere göre, kediler de dahil evcil hayvanlardaki Koronavirüsler genellikle insana bulaşmamaktadır."

