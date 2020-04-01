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Koronavirüsü pazar yerini değiştirdi

BALIKESİR HABERLERİ  | 01.04.2020 17:45 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Altıeylül İlçe Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında pazaryerleriyle ilgili ilave tedbirleri hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Koronavirüsü pazar yerini değiştirdi

Balıkesir’in Altıeylül İlçe Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında pazaryerleriyle ilgili ilave tedbirleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Türkiye’nin sayılı büyüklükteki sokak pazarları arasında yer alan Cumartesi Pazarı koronavirüs önlemleri kapsamında Plevne Mahallesi’ndeki yerinden BALPARK’a ait otoparka taşınıyor.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı Plevne Mahallesi’nde sokak pazarı olarak kurulan Cumartesi Pazarı’nın BALPARK tarafından işletilen otoparkta hizmet vereceğini duyurdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan uygulamada ayrıca pazar yerine girişler tek yerden olacak ve içerideki esnafın iki katı müşterinin pazar yerine alınacak.
“Her şey halkımızın sağlığı için”
Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda ilçede kurulan Cumartesi Pazarı ile ilgili yeni bir düzenlemeye gidildiğini bildirdi. Hasan Avcı amaçlarının insan sağlığını korumak olduğunu belirttiği uygulama ile Cumartesi Pazarı’nın mevcut konumundan Atatürk Parkı’nın yanındaki BALPARK Otoparkına taşındığını belirtti. Avcı, Pazar yerine girişlerin de tek yerden ve kontrollü sağlanacağını belirterek, pazar yerinde bulunan esnafın iki katı vatandaşın Pazar yerine alınacağını ifade etti.

Koronavirüsü pazar yerini değiştirdi

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