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Koronavirüsü yenen doktordan altın tavsiyeler

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.09.2020 11:03 | Son Güncelleme

Covid-19’a yakalanan Özel Melikgazi Hastanesi Başhekimi Mustafa Demirel, 14 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Koronavirüsü yenen doktordan altın tavsiyeler

Covid-19’a yakalanan Özel Melikgazi Hastanesi Başhekimi Mustafa Demirel, 14 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Covid-19’u yenen Demirel vatandaşları uyararak, korona virüsü hep birlikte atlatmaya gayret etmeleri gerektiğini söyledi.
Covid-19 testi pozitif çıkan ve 14 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Özel Melikgazi Hastanesi Başhekimi Mustafa Demirel, sürecin ne kadar sıkıntılı olduğunu söyledi. Yaşadığı süreci anlatan Demirel; "Mesajlarıyla, dualarıyla bizlere destek olan herkesten Allah razı olsun. Elhamdülillah bu 14 günlük sıkıntılı süreci çok şükür atlatmış bulunmaktayız. Bu süreçte kimin, nasıl bir şekilde maruz kalacağını ne yazık ki bilmemiz mümkün değil. Ciddi manada solunum sıkıntısıyla devam eden, yoğun bakım süreçleri yaşayan ne yazık ki arkadaşlarımız mevcut. Allah’tan onlara acil şifalar diliyorum. Bu süreçte Türkiye’de en fazla vakanın olduğu 5 ilden biri olmamız şehrimizi ciddi manada korkutmakta, sağlık çalışanlarını tedirgin etmekte. Bizler 14 günlük süreci bitirir bitirmez PCR’miz negatif olduktan sonra yine hastalarımıza faydalı olmak için koşarak gelip polikliniğimize oturduk. Elimizden geldiğince yardımcı olabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Vatandaşlara belirlenen kurallara uymaları gerektiğini belirten uyarılarda bulunan Demirel; "Vaka sayısının en fazla 5 ilden biri olmamız hasebiyle yoğun bakım süreçlerini, yaşamış biri olarak bir kaç şey paylaşmak istiyorum. 65 yaş üstü vatandaşlar kesinlikle ihtiyaç olmadığı müddetçe dışarı çıkmamalarını tavsiye ediyorum. Evinde 65 yaş üstü vatandaş olanların maske ile oturmalarını tavsiye ediyorum. Toplu taşım araçlarından elimizden geldiğince uzak durmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Son günlerdeki kısıtlamalarla düğün ve toplantıların ciddi manada azaldığını görüyoruz, çevremizdeki cenazelerden, yemeklerden kesinlikle uzak durun. Gün geçmiyor ki bu topluluğa girip de pozitif olan hastalarla karşılaşmayalım. Acilimizde yatan 47 yaşındaki bir hastamız kimsesi olmadığı için hastayı götürmüş, şuanda yoğun bakım adayı genç bir arkadaşımız. Bu hastaları gördükçe bizler üzülüyoruz. Yetkililerin söylediği gibi maskemize, mesafemize ve hijyen kurallarına mutlaka uyalım. Elimizden geldiğince bu 15 günlük süre içerisinde dışarıyla temasımız konusunda mutlaka tedbirlerimizi alalım. Toplu alanda çalışan işçi kardeşlerimiz; bunun ilerlemesini önlemek elinizde. Maskenize, mesafenize mutlaka dikkat edin. 30 yaşından tutun da 50 yaşına kadar birçok kişide ne yazık ki çok ciddi manada ağır seyretmekte. Geri dönüşü çok zor. Bu sıkıntılı süreci hep birlikte atlatmaya gayret edelim" diye konuştu.

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Kocasinan
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Kocasinan
Akbulut Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Atalay Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Çevreyol Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Güçlü Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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