YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Koronavirüsü yenen kafe işletmecisi tedavi sürecini anlattı

Koronavirüsü yenen kafe işletmecisi tedavi sürecini anlattı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 09.04.2020 11:09 | Son Güncelleme

Esnaf Erdal Torlak: - "Doktorum bol bol sıvı tüketmemi söyledi. Virüsün iştahsızlığa neden olduğunu ve bu yüzden düzenli beslenmemi istedi. Yemeyi içmeyi hiç ihmal etmedim. Doktorumun tavsiyelerini dinleyerek bu virüsten kurtuldum" - "Bir devlet ancak bu kadar organize olabilir. Hizmetlerden ve hastane şartlarından çok memnun kaldım. Devletim ve devletimi yönetenlerden Allah razı olsun"

Koronavirüsü yenen kafe işletmecisi tedavi sürecini anlattı

TEKİRDAĞ (AA) - ÖMER URAL - Tekirdağ'da koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan 51 yaşındaki Erdal Torlak, hastalığı doktorunun tavsiyelerini dinleyerek ve düzenli beslenerek yendi.

Kent merkezinde kafe işleten Torlak, yaklaşık 25 gün önce hayatını kaybeden dayısının cenaze törenine katılmak üzere İstanbul'a gitti.

Döndükten sonra şiddetli titreme ve eklem ağrısı baş gösteren Torlak, Tekirdağ Devlet Hastanesine gitti.

Torlak'a hastanede yapılan tetkikler sonucu Kovid-19 tanısı kondu.

Tek kişilik odaya alınarak tedavisine başlanan Torlak, doktorunun tavsiyelerini harfiyen uygulayarak karantina süresinin ardından taburcu edildi.

Erdal Torlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'a giderken koronavirüsle ilgili tüm tedbirleri aldıklarını, dezenfekte işlemlerini yaptıklarını anlattı.

Cenaze töreninde de kimseyle tokalaşmadıklarını da belirten Torlak, "Cenazeden döndükten sonra evde şiddetli eklem ağrıları yaşadım. Kendimden şüphelenmeye başladım. Daha sonra odaya kapandım ancak daha kötü olunca hastaneye gittim. Orada tomografi çekildi. Daha sonra anne ve babamı da hastaneye kaldırdılar. Koronavirüs testi yaptılar. Testler pozitif çıkınca tedavime başladılar." dedi.

- "Doktorum bol bol sıvı tüketmemi söyledi"

Testleri pozitif çıkan anne ve babasının tedavilerinin de evde devam ettiğini belirten Torlak, yediği besinlerin virüse karşı bağışıklığını güçlü tuttuğunu ve tedaviyi kolaylaştırdığını dile getirdi.

Doktorunun tavsiyelerini harfiyen yerine getirdiğini ve uygulanan tedavi yönteminin de çok başarılı olduğunu vurgulayan Torlak, şöyle konuştu:

"Mutlaka doktorun tavsiyelerine uyulmalı. Doktorum bol bol sıvı tüketmemi söyledi. Virüsün iştahsızlığa neden olduğunu ve bu yüzden düzenli beslenmemi istedi. Yemeyi içmeyi hiç ihmal etmedim. Yemekleri hiç çöpe dökmemeye çalıştım. Yiyebildiğim kadar yedim. Doktorumun tavsiyelerini dinleyerek bu virüsten kurtuldum. Bir devlet ancak bu kadar organize olabilir. Hizmetlerden ve hastane şartlarından çok memnun kaldım. Devletim ve devletimi yönetenlerden Allah razı olsun. Sağlık personeline, doktorlarımıza, hemşirelerimize, bakıcılarımıza çok teşekkür ediyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERPhotoshopun bu kadarına da pes!Photoshopun bu kadarına da pes!
İngiltere'de skandal! Çöp poşetiyle çalışan hemşirelerden kötü haberİngiltere'de skandal! Çöp poşetiyle çalışan hemşirelerden kötü haber
Anahtar Kelimeler:
erdal torlak koronavirüs salgın Tedavi Tekirdağ

En Çok Okunan Yerel Haberler

Muhtarlara Korona kiti dağıtıldı

Muhtarlara Korona kiti dağıtıldı

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Lise öğrencilerine üniversiteyi deneyimleme fırsatı

Lise öğrencilerine üniversiteyi deneyimleme fırsatı

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Mersin Gençlik Merkezi, sağlık çalışanları için siperlik maske üretimine başladı

Mersin Gençlik Merkezi, sağlık çalışanları için siperlik maske üretimine başladı

Kuşadası Belediyesi’nin efsane bandosu bu kez çocuklar için çaldı

Kuşadası Belediyesi’nin efsane bandosu bu kez çocuklar için çaldı

Tekirdağ Namaz Vakitleri 9 Nisan Perşembe

İmsak
05:04
Sabah
06:33
Öğle
13:17
İkindi
16:56
Akşam
19:50
Yatsı
21:14

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 9 Nisan Perşembe

Gülay Eczanesi
Cerkezkoy
Deva Eczanesi
Corlu
Ayan Eczanesi
Corlu
Fatih Eczanesi
Hayrabolu
Yurdakul Eczanesi
Malkara
Tunç Eczanesi
Suleymanpasa
Gülçiftçi Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İhtiyaçları için bir telefon yetiyor

İhtiyaçları için bir telefon yetiyor

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

100. Yıl Gençlik Merkezi’nin tüm spor tesisleri yenileniyor

100. Yıl Gençlik Merkezi’nin tüm spor tesisleri yenileniyor

Süleymanpaşa, Korona virüs nedeniyle fahiş fiyata savaş açtı

Süleymanpaşa, Korona virüs nedeniyle fahiş fiyata savaş açtı

Çorlu'da Ihtiyaç Sahiplerine Gıda Ve Erzak Yardımı

Çorlu'da Ihtiyaç Sahiplerine Gıda Ve Erzak Yardımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.