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Koronavirüsün ilk sağlık şehidi Kayseri’de anıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.04.2020 15:31 | Son Güncelleme

Önceki gün Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof.

Koronavirüsün ilk sağlık şehidi Kayseri’de anıldı

Önceki gün Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Kayseri Tabip Odası, ERÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Başhekimliği ile birlikte Kayseri’ de anıldı.
Anma töreninde konuşan Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dedeman Hematoloji Onkoloji Hastanesinden Doç. Dr. Muzaffer Keklik şunları söyledi: “Tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs musibeti nedeniyle olağanüstü bir dönemden geçmekteyiz. Sağlık bakanımızın bildirdiği üzere 01.04.2020 itibariyle ülkemizde 601 sağlık çalışanında COVİD 19 pozitifliği tespit edilmiştir. Bu olgulardan biri olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hocamızı ilk sağlık şehidi olarak son yolculuğuna uğurlarken, Kayseri Tabip Odası olarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık ve Başhekimlik yetkilileri ile öğretim üyelerinin katılımıyla ERÜ Büyük Acil yanı Pandemi polikliniği önünde açık alanda, gerekli güvenli mesafe şartlarına dikkat ederek 1 dakikalık saygı duruşunda bulunduk. Hocamıza rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.”

Koronavirüsün ilk sağlık şehidi Kayseri’de anıldı

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Kocasinan
Muhsin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Murat Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Karabulut Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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Melikgazi
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