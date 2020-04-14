YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Koronaya inat yeşil seferberliği

Koronaya inat yeşil seferberliği

ERZURUM HABERLERİ  | 14.04.2020 16:32 | Son Güncelleme

Kentsel dönüşüm çalışmalarının aralıksız sürdüğü Aziziye’de tek gündem maddesi Korona salgınına rağmen yeni sezon hazırlıklarına başlandı.Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Park ve Bahçeler birimi yöneticileri ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ile başkan yardımcıları Ilıca’da yeni projelerin hazırlığı için bir araya geldiler.

Kentsel dönüşüm çalışmalarının aralıksız sürdüğü Aziziye’de tek gündem maddesi Korona salgınına rağmen yeni sezon hazırlıklarına başlandı.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Park ve Bahçeler birimi yöneticileri ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ile başkan yardımcıları Ilıca’da yeni projelerin hazırlığı için bir araya geldiler. Ilıca Aziziye caddesi üzerinde geçtiğimiz yıl yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında ki yıkımlar sonrasında söz konusu alan üzerinde peyzaj çalışmaları, kent meydanı ve otoparkın inşasına başlanacağı öğrenildi. Termal turizmde büyük potansiyelleri bünyesinde barındıran Ilıca mahallesinde yeni projeler ile cazibenin artırılması hedefleniyor. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, kentsel dönüşüm ile çehresi değişen Ilıca’nın eksikliği hissedilen projeler ile şifa kenti hüviyetine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.
Yaz ayları ile birlikte yaklaşık 20 dönüme yakın alanın yeşillendirme çalışması yapılacağına vurgu yapan Başkan Orhan, "Büyükşehir belediyemizin de destekleri ile hazırladığımız şifa bahçeleri projesini hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu sayede hem görsel güzellikleri hem de ihtiyaç duyulan dinlenme alanlarını oluşturacağız. Bunlarla birlikte Ilıca’da son yıllarda ortaya çıkan otopark eksikliği içinde yeni projemiz var. 80 araçlık bir otopark ile trafik sorununu ortadan kaldırma amacındayız. Ilıca bizim için büyük önem arz ediyor. Buradaki termal potansiyellerin yatırım anlamında ortaya çıkması gelecekte Aziziye için kazanım demektir" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs korunmak için yapın! Günde 3 kez tekrarlarsanız... Koronavirüs korunmak için yapın! Günde 3 kez tekrarlarsanız...
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya’da takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Konya’da takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Milletvekili Arvas: “Tarımsal ve kültürel değeri olan Erciş üzümünü yaygınlaştırıyoruz”

Milletvekili Arvas: “Tarımsal ve kültürel değeri olan Erciş üzümünü yaygınlaştırıyoruz”

Kırşehir'den çaldıkları kepçeyi İstanbul'da yurt dışına satmaya çalışan 2 zanlı tutuklandı

Kırşehir'den çaldıkları kepçeyi İstanbul'da yurt dışına satmaya çalışan 2 zanlı tutuklandı

Vefa’da kentsel dönüşüm yıkımları başladı

Vefa’da kentsel dönüşüm yıkımları başladı

Tavşanlı’da uyuşturucuya geçit yok

Tavşanlı’da uyuşturucuya geçit yok

Konya'da bilboardlardan şiveli "evde kal" mesajı

Konya'da bilboardlardan şiveli "evde kal" mesajı

Erzurum Namaz Vakitleri 14 Nisan Salı

İmsak
04:02
Sabah
05:32
Öğle
12:20
İkindi
16:02
Akşam
18:59
Yatsı
20:22

Erzurum Nöbetçi Eczaneler14 Nisan Salı

Ender Eczanesi
Palandoken
Altunyıldız Eczanesi
Yakutiye
Hayat Eczanesi
Yakutiye
Yayla Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Avukat Başkan’dan Avukatlar Günü mesajı

Avukat Başkan’dan Avukatlar Günü mesajı

Korona virüste göz problemine dikkat

Korona virüste göz problemine dikkat

Kömürü biten yaşlı kadının yardımına zabıta yetişti

Kömürü biten yaşlı kadının yardımına zabıta yetişti

Büyükşehir’den örnek bir tedbir daha

Büyükşehir’den örnek bir tedbir daha

AVM’lerde korona virüs önlemi

AVM’lerde korona virüs önlemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.