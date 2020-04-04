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Koronaya kumlu önlem

HATAY HABERLERİ  | 04.04.2020 16:03 | Son Güncelleme

Hatay’ın Erzin ilçesi ile Osmaniye il sınırı noktasında bulunan eski karayolu, Erzin ilçe Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından Korona virüs yasakları kapsamında kum dökülerek kapatıldı.İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge kapsamında 30 büyükşehir ile birlikte Hatay’da da tüm giriş ve çıkışlar gece yarısı itibariyle kapatıldı.Genelgenin yayınlanmasının ardından güvenlik güçleri, Hatay’ın tüm giriş ve çıkışlarında kontrol noktası oluşturulurken, Saatler 00.00’ı gösterdiğinde yollar barikatlarla kapatıldı.

Hatay’ın Erzin ilçesi ile Osmaniye il sınırı noktasında bulunan eski karayolu, Erzin ilçe Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından Korona virüs yasakları kapsamında kum dökülerek kapatıldı.
İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge kapsamında 30 büyükşehir ile birlikte Hatay’da da tüm giriş ve çıkışlar gece yarısı itibariyle kapatıldı.
Genelgenin yayınlanmasının ardından güvenlik güçleri, Hatay’ın tüm giriş ve çıkışlarında kontrol noktası oluşturulurken, Saatler 00.00’ı gösterdiğinde yollar barikatlarla kapatıldı. Bu kapsamda Hatay’ın Erzin ilçesi ile Osmaniye il sınırı noktasında bulunan eski karayolu Erzin ilçe Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından Kum dökülerek kapatıldı.

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