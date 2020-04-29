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Koronaya rağmen yatırım ve projeler hız kesmiyor

BURSA HABERLERİ  | 29.04.2020 13:07 | Son Güncelleme

Yatırım ve projelerine hız kesmeden devam eden Osmangazi Belediyesi, korona salgını sonrası Osmangazilileri birçok hizmetle buluşturmaya hazırlanıyor.Osmangazi Belediyesi, başta Türkiye’de meydan anlayışını değiştirecek olan Osmangazi Meydanı gibi vizyon projeleri olmak üzere; her bölgeye kapalı pazar yerleri, yeni yeşil alanlar, parklar, otoparklar, hizmet binaları ve planlı modern yeni gelişim alanları, yeni yollar ve bulvarlar ile kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürerek korona sonrası peş peşe açılışlar yapmaya hazırlanıyor.54 pazar yeri ile Türkiye’de en çok pazar yerine sahip ilçesi olan Osmangazi Belediyesi, her mahalleye otopark ve çok amaçlı kullanılacak pazar yerleri kazandırmayı sürdürüyor.

Yatırım ve projelerine hız kesmeden devam eden Osmangazi Belediyesi, korona salgını sonrası Osmangazilileri birçok hizmetle buluşturmaya hazırlanıyor.
Osmangazi Belediyesi, başta Türkiye’de meydan anlayışını değiştirecek olan Osmangazi Meydanı gibi vizyon projeleri olmak üzere; her bölgeye kapalı pazar yerleri, yeni yeşil alanlar, parklar, otoparklar, hizmet binaları ve planlı modern yeni gelişim alanları, yeni yollar ve bulvarlar ile kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürerek korona sonrası peş peşe açılışlar yapmaya hazırlanıyor.
54 pazar yeri ile Türkiye’de en çok pazar yerine sahip ilçesi olan Osmangazi Belediyesi, her mahalleye otopark ve çok amaçlı kullanılacak pazar yerleri kazandırmayı sürdürüyor. Yunuseli Mahallesi’nde 95 araçlık, içerisinde zabıta noktası, tuvalet ve mescit bulunan pazar alanı şantiyesini inceleyen Başkan Mustafa Dündar, projenin 2 ay içerisinde hizmete açılacağını duyurdu.
Pazarların Türk kültürü ve mutfağı için önemli yerler olduğuna dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Cefakar pazarcımız ve vatandaşımız daha hijyenik ve konforlu hava şartlarına uygun pazar yerlerinde buluşuyor. Bu çalışmalarımız devam edecek. En iyi ve en güzel şartlarda vatandaşımızın hizmet alması bizim asli görevimiz. Sizin desteğiniz bizim hizmetimiz devam edecek” diye konuştu.

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