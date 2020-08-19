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Koronaya yakalanan baba yeni doğan bebeğini 4 gün sonra görebildi

SİNOP HABERLERİ  | 19.08.2020 19:16 | Son Güncelleme

Sinop’ta, yeni tip korona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve doktor tavsiyesi üzerine hamile eşinden ayrı bir evde izole olan baba, yeni doğan bebeğini 4 gün sonra uzaktan görebildi.Edinilen bilgiye göre, Yavuz Şen’in yaklaşık 9 gün önce yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Koronaya yakalanan baba yeni doğan bebeğini 4 gün sonra görebildi

Sinop’ta, yeni tip korona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve doktor tavsiyesi üzerine hamile eşinden ayrı bir evde izole olan baba, yeni doğan bebeğini 4 gün sonra uzaktan görebildi.
Edinilen bilgiye göre, Yavuz Şen’in yaklaşık 9 gün önce yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Son yapılan testi negatif çıkan ve sağlık sorunu olmayan Şen’in evinde izole olması istendi. Eşi 9 aylık hamile olan Şen, bu nedenle eşinden ayrı bir evde izole olarak karantina sürecinin tamamlanmasını beklemeye başladı. Dört gün önce Samsun’da özel bir hastanede eşi doğum yapan Şen, bu sırada eşinin yanında olamadı.
Şen, "Yaman" ismini koydukları bebekleri ile izole olduğu evin bahçesinde tanıştı. Bebeğine yaklaşamayan ve uzaktan sevmek zorunda kalan babanın zor anları çevredekileri duygulandırdı. Yavuz Şen konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “İlk kez baba oldum. Bu çok güzel bir duygu. Fakat oğlumu koklayamadım. Kucağıma alamadım. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Çok zor ve duygusal bir durum. Doğum esnasında eşimin yanında olamadım. Oğluma şu an sadece uzaktan bakabiliyorum" dedi.

Koronaya yakalanan baba yeni doğan bebeğini 4 gün sonra görebildi

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