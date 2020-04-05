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Koronayı unutup birbirine girdiler: 1 yaralı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 05.04.2020 21:04 | Son Güncelleme

Adıyaman’da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Caddesi Adıyaman Kalesi civarında iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı.

Koronayı unutup birbirine girdiler: 1 yaralı

Adıyaman’da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Caddesi Adıyaman Kalesi civarında iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Olayda E.Y. isimli bir kişi darp neticesinde yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kavga eden şahıslar ise olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunarak kavgaya karışan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Koronayı unutup birbirine girdiler: 1 yaralı

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Güleş Eczanesi
Merkez
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