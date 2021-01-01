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Koronayı yenen Müdür Kasapoğlu taburcu oldu

SAMSUN HABERLERİ  | 01.01.2021 15:57 | Son Güncelleme

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, yakalandığı korona virüsü yenerek taburcu oldu.Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, 1 ay önce korona virüse yakalandı.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, yakalandığı korona virüsü yenerek taburcu oldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, 1 ay önce korona virüse yakalandı. İlk 8 gün evde tedavi gören Kasapoğlu durumu ağırlaşınca Samsun VM Medical Park Hastanesi’ne kaldırıldı. Solunum sıkıntısı sebebiyle kaldırıldığı hastane 17 gün tedavi gören Müdür Kasapoğlu, tomografi sonucunda akciğerleri temiz çıkınca taburcu oldu.
Yanında olan herkese teşekkür eden Kasapoğlu, "Değerli büyüklerime, yönetici ve çalışma arkadaşlarıma, sevgili öğrencilerime çok çok değerli dostlarıma, dostluk mesajlarıyla güç veren, dualarını, desteğini esirgemeyen, arayan soran merak eden, kötü gününüzde yanımızda olduğunu hissettiren herkese en kalbi duygularımla sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Şunu bir kez daha anladık ki sağlık her şey. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Büyüklerime hürmetlerimi sunuyorum. Allah’ıma sonsuz şükürler olsun. Büyük katkı sağlayan, büyük özveriyle, sevgiyle çalışan, başarılı doktorlarımızdan Göğüs Hastalıkları Doktorları Prof. Dr. Şevket Özkaya, Uzm. Dr. Adem Dirican, hastanenin Genel Müdürü Dr. Hakan Özcan ve Ordu İl Sağlık Müdürü sevgili ağabeyim Dr. Mustafa Kasapoğlu başta olmak üzere hastanenin tüm sağlık çalışanlarına ve personeline çok teşekkür ederim" dedi.
Kasapoğlu, 1 hafta boyunca tedaviye devam edecek.

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