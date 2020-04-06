Koronayla mücadelede durmak yok

Adana Büyükşehir Belediyesi, hayvan barınağı da dahil, kentin dört bir yanının sürekli dezenfekte edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi kent genelinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürürken hayvan barınağını da virüse karşı dezenfekte etti. Korona virüsün her ne kadar hayvanlarda ölüme neden olmadığına dair istatistikler bilinse de, barınakta görev yapan hekimler ve diğer personelin olası risklere karşı korunması için dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, kendi bünyesinden binlerce çalışanı dezenfekte için görevlendirirken, 500 gönüllüyü de, dezenfekte ordusuna dahil etti.

Sağlıkçılara, eczane çalışanlarına ulaşımı ücretsiz hale getiren Adana Büyükşehir Belediyesi, kimsesi olmayan 65 yaş üzeri vatandaşların alışveriş ihtiyaçlarını da karşılıyor. Maske ihtiyacının artması nedeniyle halka maske dağıtmaya başlayan Adana Büyükşehir Belediyesi, bin yataklı sahra hastanesi hazırlığı ile de, olası ihtiyaç durumuna karşı tedbirli davranıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Psikolojik Danışmanlık Hattı ise, korona virüs nedeniyle değişen yaşam şeklinden ve hastalanma kaygısından kaynaklı psikolojik sorunlara yönelik yardımcı olma ve yol gösterme hizmeti veriyor.

Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında dezenfekte yapıyor ve araçların nasıl dezenfekte edileceğine yönelik bilgi aktarıyor. Kentin 100 noktasına dezenfekte standı koyan, aynı stantlardan 15 ilçeye gönderen, ayrıca belediye otobüslerinin tamamına dezenfektan koyan Adana Büyükşehir Belediyesi, ihtiyacı olan vatandaşlara gıda kolisi gönderiyor.

Başkan Zeydan Karalar, suya indirim ve nakdi yardım konusunda hazırlıkların sürdüğünü de açıklarken, hastanelerdeki acil servis çalışanlarına, içinde bone, eldiven, maske, gömlek ve dezenfektan bulunan sağlık kiti dağıtılmasını sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Eğitim ve Gelişim Merkezi, maske üretimine başlarken, tulum üretimi için de hazırlık yapıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Eski Hemşire Lojmanında, sağlık çalışanlarının dinlenmesi ve konaklaması için restorasyon çalışması başlattı.

Bazı marketlerle ve Eczacılar Odası’yla yapılan görüşmeler sonucu, ihtiyaç sahiplerinin evine kadar gıda ve ilaç götürülmesi sağlandı.

Sokaklarda esnafın beslediği canlıların aç ve susuz kalmaması için, sokak hayvanlarına mama, yem ve su veriliyor.

Başkan Zeydan Karalar, hemşehrilerinden korona virüsle mücadeleye devam etme, kurallara uyma ve tehdit ortadan kalkana kadar gerekenleri yapma çağrısında bulundu.

