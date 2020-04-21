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Koronovirüs fırsatçılarına karşı polis halkı broşürle bilinçlendirdi

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 21.04.2020 16:23 | Son Güncelleme

Kırşehir’de polis ekipleri kendini sağlık görevlisi olarak tanıtan ve dolandırıcılık amacı güdenlere karşı, halka broşürle bilgilendirme yaptı.Kendini Sağlık Bakanlığı görevlisi olarak tanıttıktan sonra ’Korona testi yapıyoruz’ yalanını söyleyen fırsatçılara karşı Toplum Destekli Polislik Büro ekipleri harekete geçti.

Kırşehir’de polis ekipleri kendini sağlık görevlisi olarak tanıtan ve dolandırıcılık amacı güdenlere karşı, halka broşürle bilgilendirme yaptı.
Kendini Sağlık Bakanlığı görevlisi olarak tanıttıktan sonra ’Korona testi yapıyoruz’ yalanını söyleyen fırsatçılara karşı Toplum Destekli Polislik Büro ekipleri harekete geçti. Covid-19 salgını karşısında dışarıda olmak zorunda olanlarla sokakta görüşen polis, broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı. Mahallelerde ise muhtarlarla irtibata geçen kolluk kuvvetleri halkın uyanık olması ve olası durumlarda da polisle irtibata geçmesini sağlamaya çalışıyor.
Emniyet ekipleri, ’Hiçbir kamu görevlisi vatandaştan para almaz’. ’Dolandırıcılara karşı dikkatli olun’, ’Bu kişiler aynı zamanda girdikleri evlerden hırsızlık yapıyorlar’ yazılı broşürleri dağıttı. Sokakta olmak zorunda kalanlar için ise sosyal mesafe uyarıları yapılıyor.

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