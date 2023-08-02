Körtik Tepe'den çıkarılan Orta Çağ dönemine ait kemikler cerrahi çalışmalara ışık tutacak

"Ilısu Baraj Gölü Altında Kalacak Kültür Varlıklarının Kurtarılması Projesi" kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü işbirliğiyle Diyarbakır Müze Müdürlüğü başkanlığında 2000 yılından bu yana kurtarma kazılarının sürdürüldüğü Körtik Tepe, insanlık tarihine ışık tutuyor.

Dicle Üniversitesi (DÜ) ile Riga Stradins Üniversitesi arasında yürütülen proje kapsamında, Orta Çağ döneminde yaşayan 121 kişiye ait kemikler, muhafaza edildiği Diyarbakır Müze Müdürlüğünden alınarak incelendi.

DÜ Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vatan Kavak ve Riga Stradins Üniversitesinde sorumlu Prof. Dr. Mara Pılmane öncülüğünde 3 bilim insanının da katılımıyla yürütülen çalışmalar tamamlandı.

14 farklı antropometrik ve karşılaştırma tekniği kullanılarak yapılan çalışmalar sonucu kemiklerin 66'sının erkek, 55'inin de kadına ait olduğu belirlendi.

Araştırmanın sonuçları Translational Research in Anatomy isimli uluslararası dergide yayımlandı.

"EN ZARAFETLİ KADINLARIN KÖRTİK TEPE'DE YAŞAYANLAR OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Prof. Dr. Vatan Kavak, çalışmalar hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilim insanlarıyla iskeletlerin özellikle çene yapısını incelediklerini söyledi.

Elde edecekleri bulguları dünya bilim tarihine sunmak için bu çalışmayı yürüttüklerini ifade eden Kavak, bu kapsamda 121 alt çene kemiğindeki detaylar üzerinde durduklarını belirtti.

Kavak, "Orta Çağ döneminde Körtik Tepe'de yaşayan erkeklerin alt çene kemiklerinin sağlam ve güçlü, kadın alt çene kemiğinin de zarafetli olduğunu tespit ettik. Erkeklerin alt çenesinin dünyanın diğer bölgelerinde yaşayan hemcinslerine göre de daha güçlü ve sağlam olduğunu belirledik. Kadınların alt çene kemiklerinin zarif olması genelde ev işleriyle ilgilendiklerini, erkeklerle avcılık ve diğer işlerde bulunmadıklarını gösteriyor. Diğer bölge kadınlarıyla da karşılaştırdığımızda en zarafetli kadınların Körtik Tepe'de yaşayan kadınlar olduğunu gördük. Tarımın o dönemde başlamasıyla erkeklerin dışarda vahşi hayvanları avlayıp, pişirmeden yemeleri ve tahıl ağırlıklı yemekler tüketmesi çenelerinin güçlenmesine yol açmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI CERRAHLARIN ÇALIŞMALARINA REHBER OLACAK"

Bu araştırmanın sonuçlarının uluslararası bilimsel dergide yayınlandığını dile getiren Kavak, paylaşılan bilimsel tespitlerden cerrahların iyi sonuçlar elde edebileceğine işaret etti.

Kavak, "Çalışmalarımız ileride çene, implant ve estetik cerrahlarına rehber olacaktır. İmplant sanayisi alanında ülkenin farklı yerlerindeki iş adamlarının Diyarbakır'a gelerek yatırım yapmasıyla olumlu sonuçlar elde edilecektir. Yaptığımız bu araştırmanın sonuçları cerrahların çalışmalarına rehber olacaktır." dedi.

