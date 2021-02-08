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Kortların Kırklareli’nden parlayan yıldızı Toprak Selçuk’tan altın madalya

08.02.2021 11:55 | Son Güncelleme:
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Kortların Kırklareli’nden parlayan yıldızı Toprak Selçuk’tan altın madalya

Türkiye Tenis Federasyonu 8-9 Yaş Kış Kupası Türkiye Serisi Erkek Turuncu Top Turnuvası’ndan birinci olarak çıkan Kırklarelili sporcu Toprak Selçuk, altın madalyanın sahibi oldu.1-5 Şubat 2021 tarihleri arasında İzmit Tenis Kulübü’nde düzenlenen turnuvada, tek katılım listesinden 27 sporcu arasında ferdi olarak mücadele eden Toprak Selçuk, Consolation finalinde oyun kaybetmeden final maçına geldi.

Türkiye Tenis Federasyonu 8-9 Yaş Kış Kupası Türkiye Serisi Erkek Turuncu Top Turnuvası’ndan birinci olarak çıkan Kırklarelili sporcu Toprak Selçuk, altın madalyanın sahibi oldu.
1-5 Şubat 2021 tarihleri arasında İzmit Tenis Kulübü’nde düzenlenen turnuvada, tek katılım listesinden 27 sporcu arasında ferdi olarak mücadele eden Toprak Selçuk, Consolation finalinde oyun kaybetmeden final maçına geldi. Finalde rakibini ezici bir üstünlükle mağlup eden Toprak Selçuk, kendi kategorisinde memleketi Kırklareli’ne altın madalyayı getiren ilk küçük tenisçi oldu.
Tenis Antrenörleri Selim Vatansever ve Gülhan Akkaya ile birlikte müsabakalara hazırlanan ve 2012 doğumlu olan Toprak Selçuk, katıldığı maçlarda tekniği ve hızı ile dikkat çekti. Birçok tenis kulübüne bağlı rakiplerinin karşısında birinciliği elde eden Selçuk, memleketi Kırklareli’ni en iyi şekilde temsil ederek, Kırklarelili vatandaşlara büyük bir gurur ve mutluluk yaşattı.

Kortların Kırklareli’nden parlayan yıldızı Toprak Selçuk’tan altın madalya

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