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Korucu adayları spor mülakatlarında ter döktü

BATMAN HABERLERİ  | 12.08.2020 11:21 | Son Güncelleme

Batman’ın Sason ilçesinde alınacak 45 güvenlik korucusu kadrosu spor mülakatlarına katılan 400 kişi korucu olabilmek için kıyasıya yarıştıSason İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesine alınacak olan 45 kişilik kadroya başvuru yapan 400 güvenlik korucusu adayı, spor mülakatlarında 3 kilometre koşunun ardından şınav ve mekik testine tabi tutuldu.

Batman’ın Sason ilçesinde alınacak 45 güvenlik korucusu kadrosu spor mülakatlarına katılan 400 kişi korucu olabilmek için kıyasıya yarıştı
Sason İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesine alınacak olan 45 kişilik kadroya başvuru yapan 400 güvenlik korucusu adayı, spor mülakatlarında 3 kilometre koşunun ardından şınav ve mekik testine tabi tutuldu. Mülakatların yapıldığı alanda incelemelerde bulunan Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, mülakata giren adaylara pandemi süreci nedeniyle maske, sosyal mesafe kurallarına uyma ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri konularında uyarılarda bulunarak, tüm adaylara başarılar diledi. Yapılacak spor mülakatlarında başarılı olan adayların sözlü mülakatın ardından başarılı olan 45 kişinin güvenlik korucusu olmayı hak kazanacağı belirtildi.

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