YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Korudağ’da ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu

Korudağ’da ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu

EDİRNE HABERLERİ  | 12.08.2020 18:29 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesi Korudağ bölgesinde çıkan yangın yürekleri ağza getirdi.

Edirne’nin Keşan ilçesi Korudağ bölgesinde çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Havadan ve karadan müdahale edilen alevler, çevrede bulunan evlere sıçramadan söndürüldü ve bir facia önlendi.
Yangın saat 17.00 sıralarında Keşan-Gelibolu otoyolu arasında bulunan Korudağ Orman bölgesi, Yerlisu köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan çöplerden çıktığı düşünülen yangın otluk alanı tutuşturarak ormanlık alana sıçradı. Alevlerin büyümesi üzerine bölgeye Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi’e ait araçlar ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
Bu sırada yangının çıktığı alana çok yakın mesafede bulunan evlere alevlerin ulaşmaması için greyderler ile müdahalelerde bulunuldu. Yangını evlere bağlayan otluk araziyi kazan ekipler, yangının bu bölgeye sıçramaması için önlem aldı.
Bu sırada Saros Bölgesi’ni ziyaretler kapsamında yolculuk halinde bulunan Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, çalışmaları yerinde izledi.
Ekiplerin hem havadan hem de karadan yaptığı müdahalelerin ardından kontrol altına alınan yangın, bir faciaya yol açmadan kısa sürede söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERRafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdiRafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Selimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale ettiSelimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale etti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kaymakam Kanyılmaz denetimlerde bulundu

Kaymakam Kanyılmaz denetimlerde bulundu

Vali Mustafa Çiftçi olay yerinde

Vali Mustafa Çiftçi olay yerinde

Emlakçı olmak için sınavdan geçtiler

Emlakçı olmak için sınavdan geçtiler

Trabzonspor, Marlon Rodrigues Xavier'i transfer etti

Trabzonspor, Marlon Rodrigues Xavier'i transfer etti

Altınküre Teknokent Koleji, öğrenci ve velilerden büyük ilgi görüyor

Altınküre Teknokent Koleji, öğrenci ve velilerden büyük ilgi görüyor

AK Parti ilçe başkanının kazada ölen oğlu defnedildi

AK Parti ilçe başkanının kazada ölen oğlu defnedildi

Edirne Namaz Vakitleri 12 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:32
Sabah
06:12
Öğle
13:24
İkindi
17:15
Akşam
20:25
Yatsı
21:59

Edirne Nöbetçi Eczaneler12 Ağustos Çarşamba

Ömür Eczanesi
Merkez
Süer Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Derman Eczanesi
Havsa
Çınar Eczanesi
Ipsala
Banguoğlu Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Trakya Üniversitesi’nde bayramlaşma

Trakya Üniversitesi’nde bayramlaşma

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Şehidin adını taşıyan okulu hırsızlar talan etti

Şehidin adını taşıyan okulu hırsızlar talan etti

Trakya Üniversitesinden ‘Ayçiçeği koleksiyonu bahçesi’

Trakya Üniversitesinden ‘Ayçiçeği koleksiyonu bahçesi’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.