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Koruma altındaki kaplumbağaya zıpkınlı vahşet

MUĞLA HABERLERİ  | 23.11.2020 16:15 | Son Güncelleme

Antalya’nın Finike ilçesinde nesli tükenme tehlikesi atında olan ve korumaya alınan caretta caretta deniz kaplumbağası başına zıpkın saplanmış vaziyette bulundu.Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde, Antalya Finike’de devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, denizde yaralı bir iri baş caretta caretta deniz kaplumbağası gördü.

Antalya’nın Finike ilçesinde nesli tükenme tehlikesi atında olan ve korumaya alınan caretta caretta deniz kaplumbağası başına zıpkın saplanmış vaziyette bulundu.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde, Antalya Finike’de devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, denizde yaralı bir iri baş caretta caretta deniz kaplumbağası gördü. Sahil Güvenlik ekipleri başına zıpkın saplanmış halde buldukları deniz kaplumbağası için Muğla’nın Ortaca ilçesi Dalyan İztuzu sahilinde bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine bilgi verdiler.
İhbarı değerlendiren DEKAMER ekipleri boynuna zıpkın saplanan iribaş deniz kaplumbağasını (Caretta caretta) almak üzere yola çıktı. Gece geç saatlerde operasyona alınan, yüzgecine misina dolandığı ve kloaktan misina çıkışı da gözlenen yaralı kaplumbağayı DEKAMER Merkezine getirerek tedaviye aldılar.
DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, Finike Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine ve operasyonu gerçekleştiren Veteriner Hekim Fevzi Uzun’a teşekkür ederken, olayın vahametinin içler acısı olduğunu belirtti.

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