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Koruma altındaki Van kedilerini çiftleştirme dönemi başladı

13.01.2023 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinde koruma altında tutulan Van kedileri arasından seçilen 92 damızlıktan 45-50'si çiftleştirilecek.

Cana yakınlığı, beyaz ve ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, uzun ve kabarık kuyruğu, farklı göz renkleriyle kentin en önemli değerleri arasında bulunan Van kedisinin neslinin korunması için çalışmalar sürüyor.

YYÜ yerleşkesindeki merkezde bakımları özenle yapılan kedilerden çiftleştirilecek olanlar belirlenip, diğerlerinden ayrıldı.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, AA muhabirine, 2022'nin Van kedilerinin popülasyonunun artması için iyi bir yıl olduğunu söyledi.

"SABAHTAN AKŞAMA KADAR FON MÜZİKLERİ ÇALIYORUZ"

Yeni yıla yeni yavrularla girdiklerini anlatan Kaya, "2023'ün tüm hazırlıklarını bitirdik. Hayvanları çiftleştirmeye başladık. Bütün sağlık taramaları, aşıları yapıldı. Doğumdan sonra kilo almaları için besin takviyeleri yapıldı. Damızlıkları belirleyip, çiftleştirme dönemini başlattık." dedi.

Doğum sürecinde damızlık kedilerin ciddi kilo kaybı yaşadığını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Merkezimizde sistemli çalışmaya devam ediyoruz. Kediler ev ortamı istiyor. Sevgi ve ilgiyi seviyorlar. Dolayısıyla buranın neşeli ve ortamı havasında olması gerekiyor. Sabahtan akşama kadar fon müzikleri çalıyoruz. Her geçen gün damızlık annelerin kaliteleri artıyor. Şu an anneleri diğer kedilerden ayırdık. Bu yıl 92 damızlık kediden 45-50'sini çiftleştireceğiz."

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