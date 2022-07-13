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Koruyucu ailesi oldukları küçük Alper "can"ları oldu

13.07.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da yaşayan Feride Baş: - "Çocuk geldikten sonra işimi bıraktım. Alper evimize neşe kattı. Eşim de inanılmaz seviyor. Ona da bana da can oldu. Bizim her şeyimiz oldu"

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da yaşayan Levent ve Feride Baş çiftinin evleri, 9 aylıkken koruyucu ailesi oldukları Alper ile neşe doldu.

Esentepe Mahallesi'nde ikamet eden 13 yıllık evli 41 yaşındaki Levent ve 40 yaşındaki Feride Baş çifti, çocukları olmayınca koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurdu.

Başvuruları kabul edilen çift, bir süre sonra 9 aylık Alper'i kucaklarına aldı. Yıllardır özlemini çektikleri evlat sevgisini Alper ile dindiren Baş çifti, şimdi 1,5 yaşında olan çocuğa bir sıcak yuva sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

- "Bizim her şeyimiz oldu"

Feride Baş, AA muhabirine, çocuk yetiştirmenin kolay olmadığını söyledi.

Çocukların sadece sevgiye ihtiyacı olduğunu belirten Baş, şöyle konuştu:

"Onların bir aileye ihtiyacı var. Onların da bayramlarda büyüklerini ziyaret etmeye, örf adetlerimizi öğrenmeye, bir yuva içerisinde ailece anne babayla yemek yemeğe, onlarla paylaşım yapmaya ihtiyaçları var. Eşimle bunları karşılayabileceğimize inanınca başvuruda bulunduk. Çocuk geldikten sonra işimi bıraktım. Alper evimize neşe kattı. Eşim de inanılmaz seviyor. Ona da bana da can oldu. Bizim her şeyimiz oldu. Sürekli Alper ile ilgileniyorum. Devletimiz sağ olsun gayet güzel bakıyor, ihtiyaçlarını karşılıyor ama çocukların sevgiye ihtiyacı var."

- Heyecanlı süreç mutlulukla sonuçlandı

Levent Baş da etraftan koruyucu aile ve evlat edinmeyle ilgili bilgi sahibi olmaya başlayınca harekete geçtiklerini dile getirdi.

Farklı illerde görev yaparken Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerini ziyaret ettiğine değinen Baş, "Çocuklarla zaman geçiren biriydim. Bizim için çok heyecanlı, uzun süren ve güzel bir hedefe ulaştığımız dönem yaşıyoruz. Çok mutluyuz." dedi.

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