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Koruyucu ailesini eve kilitleyip kaybolan kız bulundu

04.10.2023 10:21 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde koruyucu anne-babasını balkonda kilitleyerek evden kaçan 14 yaşındaki A.D. jandarma tarafından bulundu.

Koruyucu ailesini eve kilitleyip kaybolan kız bulundu

Doğançam Mahallesinde 13 yaşındaki kız kardeşiyle birlikte koruyucu anne-babasıyla kaldıkları evden 2 gün içerisinde 2 kez kaçan 14 yaşındaki A.D., Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bulundu. Yukarı Pazarcı Mahallesi Atatürk Kültür Merkezi yakınlarında bulunan A.D.’nin, jandarmadaki işlemlerinin ardından Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edilerek koruma altına alındığı bildirildi.

A.D. 2 gün önce de evden kaçmış ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekipleri tarafından Manavgat otogarında bulunarak koruyucu ailesine teslim edilmişti.

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