YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yozgat
  4. Koruyucu yüz siperliği üretiliyor

Koruyucu yüz siperliği üretiliyor

YOZGAT HABERLERİ  | 27.03.2020 15:50 | Son Güncelleme

Yozgat Bozok Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Kovid 19) salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarının korunmalarını sağlamak için yüz siperliği üretimine başladı.Bozok Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, bünyesindeki 3D yazıcı teknolojisi kullanılarak el değmeden sağlık çalışanlarının hastaları ile temasını minimuma indirmesini sağlayan koruyucu yüz siperi üretimi ile sağlık çalışanlarına destek veriyor.Üretilen yüz siperliklerinin, salgınla mücadele eden hastanelerde görevli doktor ve yardımcı personelin kullanımına sunulacağını aktaran Bozok Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğr.

Yozgat Bozok Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Kovid 19) salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarının korunmalarını sağlamak için yüz siperliği üretimine başladı.
Bozok Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, bünyesindeki 3D yazıcı teknolojisi kullanılarak el değmeden sağlık çalışanlarının hastaları ile temasını minimuma indirmesini sağlayan koruyucu yüz siperi üretimi ile sağlık çalışanlarına destek veriyor.
Üretilen yüz siperliklerinin, salgınla mücadele eden hastanelerde görevli doktor ve yardımcı personelin kullanımına sunulacağını aktaran Bozok Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Ferdi Gevrek; “Ülkemiz ve dünyada var olan koronavirüs vakası ile ilgili üniversite olarak sağlık çalışanlarına nasıl destek olabiliriz düşüncesi ile el değmeden 3 boyutlu yazıcı ile çevremizdeki doktor ve sağlık çalışanlarının kullanımına sunmak amacıyla yüz siperliği üretimine başladık. Ürettiğimiz yüz siperliği sağlık çalışanlarının yüzlerine herhangi bir damlacığın gelmesini engelliyor. Ürettiğimiz siperliği ilk etapta Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi doktor ve yardımcı sağlık personelinin kullanımına sunacağız.” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç olay! Tartıştığı oğlunu döve döve öldürdüKorkunç olay! Tartıştığı oğlunu döve döve öldürdü
Otomobili kundaklayıp sahibinin evine ateş açtı Otomobili kundaklayıp sahibinin evine ateş açtı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir'de koronavirüse karşı 3D yazıcılarla siperlik üretimi başladı

Balıkesir'de koronavirüse karşı 3D yazıcılarla siperlik üretimi başladı

Sağlık çalışanlarına teşekkür ve destek ziyareti

Sağlık çalışanlarına teşekkür ve destek ziyareti

Diyarbakır'da kadın cinayeti zanlısı tutuklandı

Diyarbakır'da kadın cinayeti zanlısı tutuklandı

Başiskele’de pazarlara el dezenfektanı ve eldiven standı kuruldu

Başiskele’de pazarlara el dezenfektanı ve eldiven standı kuruldu

Yüksekova’da 177 kilo eroin ile 10 bin adet tıbbi maske ele geçirildi

Yüksekova’da 177 kilo eroin ile 10 bin adet tıbbi maske ele geçirildi

Kuşadası Belediyesi’nde ‘Evde Çalış’ dönemi

Kuşadası Belediyesi’nde ‘Evde Çalış’ dönemi

Yozgat Namaz Vakitleri 27 Mart Cuma

İmsak
05:01
Sabah
06:26
Öğle
12:51
İkindi
16:21
Akşam
19:07
Yatsı
20:26

Yozgat Nöbetçi Eczaneler27 Mart Cuma

Yeşer Eczanesi
Merkez
Yıldızlar Eczanesi
Akdagmadeni
Aydıncık Eczanesi
Aydincik
Deniz Eczanesi
Bogazliyan
Temel Eczanesi
Cayiralan
Çakıroğlu Eczanesi
Cekerek
Akın Eczanesi
Kadisehri
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Akdağmadeni’nde Tarihi Eser Operasyonu

Akdağmadeni’nde Tarihi Eser Operasyonu

Jandarmadan uyuşturucu operasyonun,1 gözaltı

Jandarmadan uyuşturucu operasyonun,1 gözaltı

Kalp krizinden ölen hakim Sorgun’da toprağa verildi

Kalp krizinden ölen hakim Sorgun’da toprağa verildi

Sorgun’da Zabıta Ekipleri Fırınları Denetledi

Sorgun’da Zabıta Ekipleri Fırınları Denetledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.