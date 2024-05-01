Köşebaşı nasıl yazılır? Köşebaşı ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe, sözcük bakımından en zengin dillerden biri olarak sınıflandırılır. Türkçedeki bazı sözcüklerin kökeni Türkçe iken bazıları ise yabancı kökenlidir. Bununla birlikte iki farklı kelimeden oluşan birleşik yapıda sözcükler de mevcuttur. Bu sözcüklerin bazıları bitişik olarak yazılırken bazılarının ise ayrı yazılması doğru kabul edilir. Bitişik veya ayrı yazılması gereken kelimelerin yazımında çok fazla kafa karışıklığı yaşanır. Türkçede bulunan kelimeleri anlamlı bir şekilde yazıya aktarabilmek için nasıl yazıldığı bilinmelidir. Kelimelerin yazımında hata yapmamak için bakılan sözlük sitelerinin başında Türk Dil Kurumunun oluşturduğu online sözlük sitesi yer almaktadır. Bu site üzerinden köşebaşı yazımı ile ilgili en güncel bilgilere erişilebilmektedir.

Köşebaşı nasıl yazılır?

Köşebaşı sözcüğü “köşe” ve “başı” sözcüklerinin yan yana gelmesiyle oluşan yeni bir sözcüktür. Bu tür birden fazla sözcüğün birleşerek yeni bir kavramı oluşturması, birleşik kelime olarak ifade edilir. Dil kullanımında anlamlı cümleler oluşturan kelimeleri doğru bir biçimde yazmak ve telaffuz etmek için sözlük sitelerinden yararlanmak gerekebilir. Bu konuda birincil kaynak olarak Türk Dil Kurumuna ait güncel Türkçe sözlük sitesi ön plana çıkar. TDK yazım kılavuzlarında yer alan bilgiler sürekli güncel tutulduğundan sözcüklerin yazımı konusunda hata yapma olasılığı en aza iner. Bununla birlikte sayfa içerisinde anlamı merak edilen kelimelerin sorgulanabildiği bir bölüm de mevcuttur. Bu kaynağa göre köşebaşı yazımı “köşebaşı” şeklinde bitişik olmalıdır.

Köşebaşı ayrı mı yazılır?

Dil bilgisi kurallarına göre bazı kelimeler bitişik kullanılırken bazıları ise ayrı olarak yazılmaktadır. Hangi sözcüğün ayrı, hangi sözcüğün bitişik yazılması gerektiği konusunda sıklıkla ikileme düşülebilmektedir.

Köşebaşı sözcüğü de yazımında çok fazla hata yapılan sözcüklerden biridir. Zira köşebaşı TDK sözlüklerinde birleşik yapıdaki kelimeler grubunda yer alır. Bu kelimenin pek çok yazılı mecrada “köşe başı” biçiminde ayrı olarak yazıldığı görülür. Bu nedenle köşebaşı bitişik mi yazılır sorusunun yanıtı aranır. Köşebaşı doğru yazılışı her daim “köşebaşı” biçiminde bitişik olmalıdır. Diğer her türlü yazım biçimi TDK tarafından imla hatası olarak kabul edilir. Buna göre köşebaşı doğru ve hatalı yazım şekilleri aşağıdaki gibidir:

Köşebaşı (doğru kullanım)

Köşe başı (yanlış kullanım)





