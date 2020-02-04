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KOSGEB Acil Destek Kredisi’ne müracaatlar başladı

MALATYA HABERLERİ  | 04.02.2020 10:16 | Son Güncelleme

Depremden zarar gören firmalar için KOSGEB acil destek kredisine müracaatlar başladı.Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından yapılan açıklamada, “KOSGEB acil destek kredisi için MTSO’ya müracaatlar başlamıştır.

KOSGEB Acil Destek Kredisi’ne müracaatlar başladı

Depremden zarar gören firmalar için KOSGEB acil destek kredisine müracaatlar başladı.
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından yapılan açıklamada, “KOSGEB acil destek kredisi için MTSO’ya müracaatlar başlamıştır. 24 Ocak 2020 tarihinde yaşanan deprem felaketi sonrası yaraların sarılması için KOSGEB tarafından Acil Destek Kredisi uygulaması başlatılmıştır. Destek Kredisi için odamız tarafından hazırlanan matbu dilekçenin doldurularak işletme yetkilisi tarafından imzalanması gerekmektedir. Müracaatlar başlamış olup, odamız hizmet binasının 3.katında işlem yapılmaya başlanmıştır. KOSGEB Destek Kredisi Kredisine, Malatya merkez ve ilçelerde depremden hasar gören ve belgeleyen tük firmalar başvurabilir” ifadeleri kullanıldı.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), depremden zarar gören Elazığ ve Malatya’daki işletmeler için Acil Destek Kredisi Programı kapsamında depremden zarar gören KOBİ’ler, anlaşmalı bankalardan 100 bin TL’ye kadar kredi kullanabileceği açıklanmış, kredilerin 1 yıl ödemesiz 24 ay vadeli ve faizsiz geri ödemesi olduğu duyurulmuştu.

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