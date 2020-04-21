KOSGEB desteğiyle iş yeri açan kadın, destek paketiyle de "nefes aldı"

Kış aylarında inşaat işleri azaldığı için eşinin çok fazla çalışamadığını, kendi işlerinin de yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla düştüğünü belirten Kavuncu, ödemelerde zorluk yaşadıklarını aktardı.

Kadın kıyafetleri diken Kavuncu, üniversite sınavına hazırlanan ve üniversitede eğitimine devam eden iki kızının masraflarını karşılamak için inşaatta çalışan eşine destek oldu.

Kavuncu, yaşadıkları ekonomik dar boğazı aşabilmek için Halkbank'ın Esnaf Destek Paketi'nden yararlanmaya karar verdiğini dile getirdi.

Bankaya müracaat ederken kendisine kredi çıkacağını çok da ümit etmediğini anlatan Kavuncu, "Çünkü devlet bankası bize kredi vermez sanıyordum ama yine de gittim. Gider gitmez de hemen aldım. Bizim için çok iyi oldu çünkü ödemeler konusunda bunalmıştık. Bir nefes aldık ve faizsiz olması da çok iyi oldu. Sanki birinden ödünç almış gibi olduk. Allah herkesten razı olsun, devletimize zeval vermesin." dedi.

- "Tüm işlemler yaklaşık 1,5 saatte tamamlandı"

Kavuncu, Halkbank'a Ensaf Destek Paketi başvurusu yaparken zorluk yaşayacakları yönünde korkusu bulunduğunu ancak hiçbir zorlukla karşılaşmadığını vurguladı.

Tüm işlemlerin yaklaşık 1,5 saatte tamamlanması ile hem 6 ay ödemesiz 25 bin lira kredi hem de 25 bin lira limitli Paraf Esnaf Kart aldığını dile getiren Kavuncu, şu değerlendirmede bulundu:

"Kredi konusunda en sorun yaşaması gereken kişi benim çünkü üzerime kayıtlı malım vesaire yok. Aksine diğer bankalardan kullandığım kredi var yani ben aldıysam bu desteği herkes alabilir. Diğer bankalara nazaran işlemler daha kolay oldu. Özel bankalar yüksek faizle kredi veriyor. Bizleri özel bankalara muhtaç etmedikleri için ilgililere teşekkür ediyorum."